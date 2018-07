Groitzsch

Für den südlichsten der 29 Groitzscher Ortsteile will die Kommune jetzt die Voraussetzungen für eine neue Wohnbebauung schaffen. Der Stadtrat hat das Verfahren für einen Bebauungsplan „Hemmendorf West“ eingeleitet und die öffentliche Auslegung des Entwurfs beschlossen. Dabei geht es um das Areal am Teich an der westlichen Ortsseite, nur wenige Meter von der Landesgrenze zu Thüringen entfernt.

Konkrete Nachfrage gab Anstoß

„Es hat eine konkrete Nachfrage aus dem Ort gegeben“, sagt Bauamtsleiter Dirk Schmidt. Gebaut werden dürfe aber ja erst, wenn Baurecht gegeben ist. Und dieses soll der sogenannte B-Plan bringen. Die Fläche tangiere drei Flurstücke, die teils in privater, teils in städtischer Hand sind.

Der Entwurf sieht nun zwei Baufelder von jeweils knapp 800 Quadratmeter vor, auf denen Eigenheime errichtet werden können. „Das passt gut zur Abrundung des Dorfes an der nördlichen und an der südlichen Seite des Teiches“, so Schmidt. Eine Erschließungsstraße sei bereits vorhanden. Außergewöhnliche Ein- beziehungsweise Be­schränkungen gebe es nicht; zehn Straßenbäume sollen erhalten werden.

Auch ein Doppelhaus wäre möglich

Warum denn bei zwei Baufeldern von bis zu drei Wohnhäusern die Rede sei, will SPD-Stadtrat Lothar Gläser wissen. Weil auch ein Doppelhaus denkbar sei, entgegnet Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Und Schmidt ergänzt, dass es besser sei, wenig zu begrenzen. „Mir“, fügt Kunze hinzu, „wäre es lieber, wenn wir ein größeres Gebiet auf den Weg bringen könnten. Aber dort an der Stelle ist nicht mehr möglich.“

Plan liegt ab 30. Juli aus

Das beschlossene Dokument geht nun auf Behördentour: Die Träger öffentlicher Belange – wie Ämter und Versorgungsunternehmen – werden jetzt um Stellungnahmen gebeten. Auch Bürger, Anwohner und andere Interessenten, können in dem Verfahren ihre Hinweise und Einwände äußern. Einsicht nehmen in den B-Plan-Entwurf können sie, wenn er vom 30. Juli bis zum 31. August im Groitzscher Rathaus ausliegt.

Von Olaf Krenz