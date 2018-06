Neukieritzsch/Deutzen/Lobstädt

Hitze und anhaltende Trockenheit waren offenbar die Ursache für einen ausgedehnten Feldbrand am Donnerstag. Am frühen Nachmittag standen an der so genannten Hochkippe zwischen Deutzen und Lobstädt mehrere Hektar eines abgemähten Getreidefeldes in Flammen.

Aufkommender Wind erschwerte die Löscharbeiten, zu denen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neukieritzsch, Lobstädt, Regis-Breitingen und Borna zum Brandort ausgerückt waren.

Getreidestaub hat sich entzündet

Die Landwirte, die das Feld am Mittwoch abgemäht hatten und am Donnerstag dabei waren, mit Traktoren und Technik die Stoppeln zu brechen, hatten das Feuer zuerst selbst bemerkt. „Da kann keiner etwas machen“, sagte der Landwirt. Dessen Beschreibung nach habe sich extrem trockener Getreidestaub auf dem Fahrzeug entzündet, die Funken seien aufs Feld gefallen und hätten das in Brand gesetzt.

Tags zuvor sei das auf einem Mähdrescher auch schon geschehen, das habe man aber mit Feuerlöschern noch in den Griff bekommen. Am Donnerstag hätten sich die Brandstellen dann aber so schnell ausgebreitet, dass die Feuerwehr alarmiert werden musste.

Große Rauchwolke bis Borna zu sehen

Die große Rauchwolke, die der Wind in Richtung Lobstädt blies, war auch in Borna zu riechen und sogar zu sehen. Die Bevölkerung in Lobstädt wurde über Lautsprecherdurchsagen der Polizei und auch durch den Rundfunk aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten, der Verkehrsfunk warnte zudem vor Sichtbehinderungen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren versuchten, das Ausbreiten der Flammen an den Rändern der bereits verbrannten Fläche zu verhindern. Problematisch war, dass der Wind das Feuer direkt in Richtung eines angrenzenden Waldstückes blies. Umherfliegende Funken verursachten auf der trockenen Stoppel immer wieder neue Brandstellen.

Von André Neumann