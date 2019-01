Borna

Ende einer Ära im Bornaer Fleischereifachgeschäft Meinig: Seit Jahresbeginn ist die langjährige Firmeninhaberin Katrin Meinig ins Glied zurückgetreten. Die 58-jährige Fleischermeisterin hat die Geschäftsführung an David Jopke übergeben. Sie hatte den Bornaer Traditionsbetrieb im Jahr 2001 von ihrem Vater Gerd Meinig übernommen.

Fleischermeisterin will mehr Zeit für ihre Enkel

Grund für ihren Rückzug von der Geschäftsspitze ist, „dass ich künftig andere Prioritäten setzen möchte“. Konkret geht es der studierten Rinderzüchterin, die vor 23 Jahren aus Jessen in ihre Heimatstadt Borna zurückkehrte, um ihre insgesamt zehn Enkel. Was nicht heißt, dass die Fleischermeisterin nicht an Bord bleibt. Künftig will sie sich vor allem um den Cateringbereich der Fleischerei kümmern. Was sie nicht mehr will: die Arbeit neben dem eigentlichen Fleischerhandwerk – Buchhaltung zum Beispiel.

Nachfolger David Jopke kommt aus Grimma

Das übernimmt künftig Brit Jopke, die Gattin des neuen Firmenchefs. Der 37-jährige Fleischermeister hat mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in seinem Beruf und hat lange Zeit in Bad Lausick gearbeitet. Er wohnt in Grimma, und dass er jetzt die Fleischerei Meinig übernimmt, darf durchaus als Glücksfall gelten. „In Deutschland“, so Katrin Meinig, „geben jedes Jahr 230 Fleischereigeschäfte auf, weil sie keinen Nachfolger finden“.

Vertrauter Firmenname bleibt

Trotz des Wechsels an der Geschäftsspitze soll es bei dem Angebot bleiben, wie es die Kunden seit langem kennen, also bei nahezu 100 verschiedenen Sorten Wurst. Und auch der vertraute Firmenname bleibt. Schließlich gibt es die Fleischerei bereits seit dem Jahr 1912.

Von Nikos Natsidis