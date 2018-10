Kitzscher

Kitzscher will noch länger und auf einer vergrößerten Fläche von den Fördermöglichkeiten aus dem Programm „Stadtumbau“ profitieren. Mit Beschluss des Stadtrates werden dazu die Grenzen des Fördergebietes „Stadtzentrum“ erweitert, zugleich wird die Möglichkeit aufgegriffen, den Förderzeitraum bis 2027 zu erweitern.

Auf dem Friedhof soll neue Trauerhalle entstehen

Hinzugenommen in das Stadtumbaugebiet wurden das Areal des Johannes-Oberscheven-Sportparkes sowie Teile des alten Ortskerns mit dem städtischen Friedhof. Die Stadt möchte auf diese Weise Fördermittel für die Instandsetzung beziehungsweise Sanierung von Spielflächen wie auch von Gebäuden im Sportpark akquirieren. Immerhin beteiligen sich Bund und Land an Vorhaben im Stadtumbaugebiet mit zwei Dritteln der Kosten. Auf dem Friedhof soll nach der Sanierung der Wege der Neubau einer Trauerhalle folgen, kündigte die Stadtverwaltung an. Allein für die Wege gibt die Stadt reichlich 60 000 Euro aus.

Kitzscher hofft auf Geld für Schulsanierung

Nach wie vor stehen innerhalb des Förderprogrammes Gelder für den Rückbau von Wohnungen zur Verfügung. Geld erhofft sich die Stadt auch für die Sanierung der Oberschule, und zwar für den Teil, der nicht von den Fördermitteln für die energetische Sanierung abgedeckt ist. Auch die auf mehrere Jahre angelegte Sanierung der Grundschule fällt in das Förderprogramm, ebenso der geplante Neubau einer neuen integrativen Kindertagesstätte neben der Kindertagesstätte „Wirbelwind“.

Der Stadtrat stimmte der zeitlichen und räumlichen Ausdehnung des Entwicklungskonzeptes „Stadtzentrum“ zu.

Von André Neumann