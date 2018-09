Landkreis Leipzig

Das Regionalmanagement weist auf eine neue Runde der Förderphase in der Leader-Region „Südraum Leipzig“ hin. Der dritte Vorhabenaufruf in diesem Jahr startet am 27. September. Rund drei Millionen Euro stehen für diese Phase bereit. Die Anträge können Vereine und Unternehmen, Privatpersonen, Kirchen sowie Städte und Gemeinden im Gebiet stellen, informierte Mandy Landmann. Die Projekte müssen für ländliche Ortsteile der Mitgliedskommunen mit weniger als 5000 Einwohnern vorgesehen sein.

Von Spielplatz-Sanierung bis Planschbecken

Nach dem zweiten Förderaufruf Ende Juni wählte die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Südraum Leipzig“ aus den Anträgen 34 Vorhaben aus, für die sie ein Fördervolumen von rund 2,8 Millionen Euro bewilligte. Das betraf vor allem Projekte der sozialen Infrastruktur, wie den Umbau der Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ im Pe­gauer Ortsteil Wiederau, den Anbau eines Klassenraumes und eines Kreativraumes an die Grundschule Regis-Breitingen sowie die Sanierung des Planschbeckens im Freibad Regis-Breitingen. Aber auch die Konzepte eines Pferdehofs, einer Imkerei und von Beherbergungsstätten erhielten Zustimmung, teilte Landmann mit. Zudem wurden die Sanierung von Spielplätzen, Vereinshäusern und Beleuchtungsanlagen an Straßen, die Anschaffung eines E-Nutzfahrzeugs für die Dorf- und Seenentwicklungsgesellschaft Großpösna sowie der Abbruch nicht mehr sanierungs- und nutzungsfähiger Gebäude bestätigt.

Die Kita „Zwergenstübchen“ in Wiederau konnte mit den Fördergeldern den Umbau der Einrichtung finanzieren. Quelle: Jens Paul Taubert

Förderregion umfasst 14 Kommunen

Die Förderregion umfasst die Kommunen Belgershain, Böhlen und Borna, Elstertrebnitz, Groitzsch und Pegau, Rötha, Kitzscher, Neukieritzsch und Regis-Breitingen sowie Großpösna, Markkleeberg, Markranstädt und Zwenkau. Die Anträge sind bestimmten Projektfeldern zuzuordnen. Sie müssen in den Bereichen Mobilität, Engagement und soziale Versorgung, Landwirtschaft, regionale Produkte und Abbruch bis zum Stichtag 16. Oktober eingehen, so Landmann. In den Kategorien Wohnen, Kleinst- und Kleinunternehmen, Fischwirtschaft, touristische Infrastruktur sowie Stadt-Land-Kultur sollen die Unterlagen bis zum 6. November vorliegen.

Anträge ab 27. September einzureichen

Detaillierte Informationen und die Antragsunterlagen stehen ab 27. September unter der Internetadresse www.­suedraumleipzig.de zur Verfügung. Da die Formulare recht umfangreich und komplex sind, wird schon vor der Abgabe ein Kontakt zum Regionalmanagement empfohlen. Die Beratung der Antragsteller erfolgt vorrangig dienstags, informierte Mandy Landmann.

Internet: www.suedraumleipzig.de; Kontakt: Regionalmanagement Südraum Leipzig, Mandy Landmann, 034296/90 04 44, E-Mail kontakt@planungsbuero-landmann.de; Annedore Bergfeld/Ina Groß, Telefon 0341/­9 12 49 27, E-Mail mail@iwr-leipzig.com.

Von Olaf Krenz