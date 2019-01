Regis-Breitingen

Unbehagen bis Un­verständnis hat der Technische Ausschuss zum geplanten Straßenbau unter der neuen Bahnbrücke in Regis-Breitingen geäußert. Die Senke soll noch 80 Zentimeter tiefer gelegt werden. Als Probleme, hieß es in der Sitzung am Donnerstagabend, werden die starke Neigung der Fahrbahn sowie Starkregen gesehen.

Straßensanierung soll nach Winter starten

Bei der 2016 begonnenen Sanierung der Forststraße war eben dieser etwa 80 Meter lange Abschnitt zunächst nur teilweise einbezogen worden. So hatten der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) sowie andere Versorgungsunternehmen (Strom, Gas...) ihre Kanäle und Leitungen verlegt. Die Fahrbahn war allerdings nur provisorisch wiederhergestellt worden. Wie auch jetzt erst im Dezember, nachdem die Deutsche Bahn die alte Brücke abgerissen und an deren Stelle eine neue eingeschoben hatte.

Nach dem Winter soll nun die Sanierung dieses letzten Stücks der Hauptverkehrsstraße durch das Pleißestädtchen komplettiert werden. „Und dabei ist eine Durchfahrtshöhe von 4,50 Meter unter der Brücke vorgesehen“, sagte Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke). Was bedeutet, dass die Forststraße an dieser Stelle stark abgesenkt werden muss.

Stadträte äußern Bedenken

„Noch tiefer? Das wird doch eine Kuhle“, polterte Stadtrat Manfred Räßler ( Die Linke). „Wie soll denn dort das Regenwasser ablaufen?“ Der ZBL habe die Entwässerung nach diesen Bauplänen erneuert, entgegnete Lenk. Die Kanalneigung sei darauf ausgerichtet. Nach der Zeichnung werde es am tiefsten Punkt an den Fahrbahnseiten je eine Schleuse geben. „Wenn das Wasser nicht weggeht, ist das ein Fehler des ZBL“, so Lenk. Wobei er davon ausgeht, dass es bei Starkregen nicht sofort verschwinden kann, „wie überall“.

Einen Verweis auf die Senke unter der Bahnbrücke in Deutzen konterte der Abgeordnete Tobias Just (Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain). „Da ist doch die Strecke viel länger. Deshalb fällt dort die Neigung flacher aus, als es bei uns wird.“ Verlängert werden kann der Breitingener Abschnitt aber nicht, so der Bürgermeister, weil an seinen Enden die Straße schon fertiggestellt ist und nicht wieder aufgerissen werden darf: „Es gibt keine Doppelförderung“, und selbst zahlen wolle das keiner. Ingo Opitz ( CDU) sieht schon die Bauhof-Mitarbeiter als Dauergäste in der Forststraße, um die Schleusen zu reinigen.

Allerdings erwartet der Bürgermeister, dass die Planung noch einmal überarbeitet wird. „Wir haben in der Stellungnahme der Stadt auf einige Probleme hingewiesen.“ Unter anderem, ergänzte Bauverwaltungsmitarbeiterin Karin Mahler, wurde an mehreren Punkten die Höhendifferenzen als „ganz knapp, zu knapp“ benannt. „So haben wir geschrieben, dass die Abdeckung auf der Kanalisation zu gering ist.“

Bürgerinitiative spricht Grundwasserproblem an

Jedoch gehe sie davon aus, dass die Stadt aufgrund der übergeordneten Planung dieses Vorhabens nicht alle ihre Vorstellungen durchsetzen kann. „Und wenn die Straße dort durchbricht?“, malte Räßler den Teufel an die Wand. „Dann ist das ein Fehler der Bahn“, meinte Lenk. Er rechne aber damit, dass die Abdeckung über der Kanalisation verstärkt wird, eventuell mit Stahlplatten. An der Durchfahrtshöhe werde sicherlich nichts geändert.

Sitzungsgast Steffen Dorer brachte noch einen Aspekt ins Spiel, mit dem er sich als Sprecher der Bürgerinitiative „Grundwasser Regis-Breitingen“ auskennt. „Wir haben bei uns betonaggressives Grundwasser.“ Das kann eben Beton und auch den darin enthaltenen Stahl angreifen. Das solle doch beachtet werden. Bürgermeister Lenk versprach, auch diesen Punkt in einer weiteren Stellungnahme an den Planer zu übermitteln.

Von Olaf Krenz