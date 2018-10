Borna

Er war ein Zeitzeuge der besonderen Art: Hans Bajohra, mehr als drei Jahrzehnte Fotograf für die LVZ-Redaktion in Borna, der vor 30 Jahren starb. Grund genug für das Bornaer Museum, um dem Bildchronisten eine Ausstellung zu widmen. Vom 28. November an werden in den Räumen am Reichstor Fotos des Bildreporters gezeigt.

Der langjährige LVZ-Fotograf Hans Bajohra. Quelle: privat

Eine Schau, in der sich zumindest ältere Bornaer wiedererkennen dürften und die zahlreiche Facetten des sozialistischen Alltags zeigt, auch wenn der keineswegs immer ungeschminkt in der Zeitung abgebildet wurde.

Museum hat 6657 Fotos von Hans Bajohra

Das Museum ist seit 1990 im Besitz zahlreicher Fotografien aus der LVZ-Lokalredaktion, wie Museumsleiterin Gabriele Kämpfer und ihr Kollege Thomas Bergner sagen. Die Bildersammlung landete im Einheitsjahr im Museum, weil die LVZ in den Monaten der allgemeinen gesellschaftlichen sowie eigenen Mauserung keinen Platz mehr dafür hatte. Seither verfügt das Museum über exakt 6657 Fotos von Hans Bajohra, wie Bergner sagt, von denen allerdings der Großteil noch gesichtet und abgezogen werden muss, weil es sich um Negative handelt.

Bilder vom 1. Mai und dem Geburtstag der Republik

Die Idee zu der Ausstellung entstand nach Kontakten mit Margit Zimmer, einer Tochter von Hans Bajohra aus zweiter Ehe. Ihr Vater stammte aus Lötzen in Ostpreußen, wo er 1924 geboren wurde und kam nach dem Krieg nach Borna. Im Krieg, in dem er als Panzersoldat gedient hatte, war er schwer verwundet worden und hatte seither eine Beinprothese. In Borna arbeitete er zunächst bei der Post, wo er die Kreisgeschäftsstelle leitete. 1954 kam er zur LVZ. Von da an war er unterwegs im gesamten damaligen Kreis Borna, in Tagebauen ebenso wie bei Volksfesten, etwa am 1. Mai oder zum Geburtstag der Republik am 7. Oktober oder auch zu Kulturveranstaltungen.

Ein Fotografen-Leben in der DDR

Ein ganz normales Fotografen-Leben eben in der DDR, in der Redaktion in einer Kreisstadt, immerhin in Borna und damit in dem Kreis im seinerzeitigen DDR-Bezirk Leipzig, der als der wirtschaftlich wichtigste galt. Daraus erklärt sich auch, dass Hans Bajohra auf einem Bild, das offenkundig aus den 80er-Jahren stammt, mit einem so genannten Bonbon, dem SED-Parteiabzeichen, zu sehen ist. Natürlich, denn es verstand sich, dass Mitarbeiter des damaligen Organs der SED-Bezirksleitung Parteimitglieder waren, eine Formalie, die keineswegs zwingend etwas über die innere Einstellung der jeweiligen Person sagte.

Fotos werden thematisch geordnet

Das Gros der Fotos, die im Museum vorliegen, stammt aus den frühen 60ern bis in die 80er-Jahre. Sie sollen thematisch geordnet werden. Die geplante Ausstellung im Museum, die bis zum 10. Februar laufen soll, führt auch ins Jubiläumsjahr „30 Jahre Wende“. Darum geht es auch in einer weiteren Ausstellung, die das Museum vorbereitet. Sie trägt den Titel „Unsere Zukunft hat schon begonnen“. Es handelt sich um eine Wanderausstellung des Museums in der „Runden Ecke“ in Leipzig, in der es um die Umweltbewegung im Leipziger Südraum in den 80er-Jahren geht.

Von Nikos Natsidis