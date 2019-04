Borna

Mit 140 Teilnehmerinnen erlebte der 2. Internationale Frauenlauf am Sonnabend um den Breiten Teich in Borna eine gute Resonanz. Laufen ist nach Radfahren die beliebteste Sportart der Deutschen, und zumindest beim Deutschen Leichtathletik-Verband sind laufend genauso viele Frauen wie Männer aktiv.

Eine alte 2,4-Kilometer-Regelung

Schirmherrin der Veranstaltung war Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD), die nicht vor Ort sein konnte, aber ein Grußwort verlesen ließ. Darin sagte sie: „2,4 Kilometer – das war noch in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die maximal zugelassene Laufstrecke für Frauen. Denn sie galten als zu schwach und zu anfällig für größere Strecken.“ 1967 sei dann die erste Frau mit einer offiziellen Startnummer beim Marathon angetreten. „Ganz so weit werden sie zwar heute nicht laufen. Aber auf der Fünf-Kilometer-Strecke sind sie immerhin doppelt so weit unterwegs, als es Frauen früher zugetraut wurde.“

Erwärmung vor dem Start. Quelle: Thomas Kube

Hohes Tempo vorgelegt und durchgehalten

Konstanze Morgenroth, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises und selbst aktive Teilnehmerin, war erfreut über das große Interesse und die sportlichen Leistungen. „Hier wurde wirklich ein hohes Tempo vorgelegt und auch durchgehalten, sodass wir beachtliche Laufzeiten erreicht haben.“

Dank gelte den Kooperationspartnern von den Vereinen Bon Courage und Wegweiser sowie der Interkulturellen Frauengruppe Ladykracher. Sie trugen ehrenamtlich zum Gelingen der Sportveranstaltung bei.

Die Sieger im Laufen und Nordic Walking

Sieger über die einzelnen Streckendistanzen wurden Antonia Ritter (zwei Kilometer), Emma-Cheyenne Müller (fünf Kilometer), Alice Fisch (Nordic-Walking fünf Kilometer), Lina (Kidslauf bis sechs Jahre) und Suhib (Kidslauf in der Alterklasse sechs bis zwölf Jahre). Den Staffellauf zum Abschluss entschied das Team vom LAT Borna für sich.

Von Thomas Kube