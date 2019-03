Kitzscher

In der Kleingartenanlage Friedensecke beginnt der Frühling: „Viele machen schon den Rasen, andere graben noch mal um“, sagt Anja Schumann. Die 29-Jährige ist seit 2014 Vorsitzende des Kleingartenvereins. Anfangs hatte sie es schwer, sich als „Jungsche“ durchzusetzen, doch mit der Zeit wuchs die Akzeptanz.

Jetzt hat sich der vierköpfige Vorstand noch einmal deutlich verjüngt. Und nicht nur das, alle Vorstandsmitglieder sind junge Frauen: Stellvertreterin Anne Zenker, Kassiererin Sandra Färber und Schriftführerin Eileen Petzold sind alle erst um die 30.

Vorstand des Vereins „ Friedensecke “ ist jung und weiblich

Anja Schuman freut sich nicht nur über ihren jungen Vorstand („Alle haben kleine Kinder“), sie kann anderthalb Jahre nach dem überraschenden Ende der Vereinsgaststätte in der Gartenanlage auch auf renovierte Räume und die erfolgreich angelaufene Vermietung des Vereinsheims verweisen.

Im Spätsommer 2017 hatten die Pächter der Vereinsgaststätte plötzlich gekündigt. Der Vorstand und die Gartenmitglieder brauchten eine Weile, um mit der Situation klar zu kommen, dann griffen einige zum Pinsel und renovierten im Februar 2018 das Büro, den Gastraum und die Küche. Lampen an den Decken und Gardinen an den Fenstern spendeten Gartenmitglieder.

Neuer Wegweiser in der Gartenanlage Friedensecke in Kitzscher. Quelle: André Neumann

Erste Geburtstagsfeier nach Renovierung des Gartenlokals

Die Küche wurde umgeräumt und bekam neue Arbeitsplatten. Seitdem ist alles in einem Zustand, dass es für private Feiern vermietet werden kann. Und dafür gab es von Anfang an offenbar Bedarf. Die erste Geburtstagsfeier fand im vorigen Jahr gleich kurz nach Abschluss der Renovierungsarbeiten statt.

Um die Vermietung kümmert sich Gartenfreund Bodo Ziegner. Im vorigen Jahr vergab er Saal und Küche zehn oder elf Mal. Für dieses Jahr hat er schon 16 Anmeldungen. Wenn das so weitergeht, kann bald auch noch der Fußboden im Vereinsraum, dem ehemaligen Gastraum, erneuert werden. „Darauf sparen wir“, sagt Anja Schumann. Um einen neuen Pächter, der das Vereinsheim wieder als Gaststätte betreibt, bemühe man sich derzeit nicht.

Die Vereinsfahne der „Friedensecke“. Quelle: André Neumann

Alle 102 Gärten in Kitzscher sind belegt

Zufrieden kann die Vereinsvorsitzende auch mit der Vermietungssituation sein. „Wir haben 102 Gärten, alle sind belegt“, sagt sie stolz. Anfang des Jahres gab es noch drei leere Gärten, die wurde schnell vergeben. Ihr eigener gehört zu den schönsten der Anlage, das bestätigen auch Nachbarn. Ein Grund dafür dürfte das üppige Hochbett sein, das sie selbst gebaut hat.

Weil die Intensivpflegerin privat mit ihrem Mann auch noch ein Haus gekauft und komplett saniert hat, ist die Zeit für den Garten dennoch knapp. Deswegen, sagt sie schmunzelnd, will sie in diesem Jahr nur Kürbisse anbauen.

Was wiederum auch der Gartengemeinschaft zu Gute kommt. Denn im Herbst soll in der Friedensecke ein Fest mit Kürbissuppe und vielen Kürbissen zum Schnitzen gefeiert werden. Der Termin dafür steht noch nicht fest, wohl aber der für das Frühlingsfest in der Gartenanlage. Das wird am 13. April ab 14 Uhr gefeiert. Und auch für ein Sommerfest ist schon in Planung.

Von André Neumann