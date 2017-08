Freibad Pegau: Sanierung steht bevor

Pegau. Der Sommer muss sich noch mal ranhalten in Pegau. Gleich nach dem ersten September-Wochenende sollen in der Elsterstadt bereits die Tore zum Freibad für diese Saison geschlossen werden – egal wie die Sonne prasselt. Schließlich ist der Start für die ersehnte Sanierung der Freizeiteinrichtung geplant. Dafür stehen inzwischen 1,8 Millionen Euro Fördermittel aus dem Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden bereit. Zusätzlich steuert die Kommune rund 350 000 Euro Eigenmittel bei.

Die Tage des Pegauer Freibades vor der Sanierung sind gezählt. Anfang September sollen die Arbeiten beginnen. Quelle: Mathias Bierende

Mit einem Jahr Verspätung sollen dann eine Aufarbeitung des Wasserbeckens und des Areals drumherum, die 2013 stark in Mitleidenschaft gezogen worden waren, sowie weitere Instandsetzungsarbeiten erfolgen. Vor zwölf Monaten hatten die Angebotspreise der Firmen die ursprünglich zugesagten Zuschüsse von einer Million Euro weit überstiegen. Erst die Zusage über die erhöhte Summe, die im Mai im Rathaus eintraf, rückte das Projekt wieder in den Bereich des Möglichen.

Die Ergebnisse der neuen Ausschreibung bewegen sich nun im Rahmen, sagte Bauamtsleiter Gunther Grothe. Nach dem Bauausschuss wird sich dann der Stadtrat in seiner Sitzung damit beschäftigen. Es gehe um nur zwei Bauaufträge, die aber eine Riesenumfang abdecken. Mit den Unternehmen, die den Zuschlag erhalten, soll eine schnelle Abstimmung erfolgen, um das Vorhaben zügig durchzuziehen. Die Stadt wolle schon am 4. September mit den Arbeiten beginnen lassen. Schließlich zählt jeder Tag, so Grothe, damit im Mai 2018 das Freibad wieder geöffnet werden kann.

Von Olaf Krenz