Freibad sorgt für Debatte im Böhlener Stadtrat

Böhlen. Fehlende Fachkräfte, frühzeitige Schließung durch den Brand, ein Besucherminus von fast 8000 Wasserratten: Dirk Wagner, Betreiber des Freibads, stellte dem Böhlener Stadtrat am Donnerstagabend die Bilanz des vergangenen Jahres vor und gab zudem einen Überblick über die bevorstehenden Herausforderungen. Vereinzelte Räte übten anschließend Kritik an seinem Vortrag.

Rund 16 700 Besucher verzeichnete Wagner in der vergangenen Saison im Freibad, „nur in einem Jahr, seit ich das Bad betreibe, gab es noch weniger Gäste“, erklärte er. 2017 sei schon durch das wechselhafte Wetter kein gutes Jahr gewesen, erschwerend kam hinzu, dass Wagner das Bad Ende August wegen eines Brandes vorzeitig schließen musste. Beides habe sich deutlich auf die Besucherzahl ausgewirkt. Gleichzeitig würden die alltäglichen Probleme auf dem Areal zunehmen: „Die Kriminalität steigt, und wir haben es mit einem akuten Fachkräftemangel zu tun“, machte Wagner deutlich. Keiner wolle mehr von Montag bis Sonntag, inklusive der Feiertage, am Beckenrand stehen, um aufzupassen. Daher stehe der Aufwand für ihn und sein Team längst in keinem Verhältnis mehr zu den Einnahmen.

„Ich betreibe zwar das Freibad, es bereitet mir aber zunehmend Kopfschmerzen.“ Wenn sich die Situation weiter verschärfe, könne es passieren, dass er den Betrieb aufgebe, erklärte er.

Von Beate Krutzsch (Linke) gab es Kritik: „So wie Sie es darstellen, klingt es so, als würden Sie uns Vorwürfe machen.“ Dabei unterstütze die Stadt das Bad und Wagner, wo es nur ginge. Bestes Beispiel sei die Bewilligung eines weiteren Zuschusses Anfang September gewesen (die LVZ berichtete).

Wagner betonte an der Stelle, ihm gehe es in seiner Bilanz lediglich darum, den Stadtrat zu informieren. Mit dem Vortrag sei keinerlei Forderung verbunden. Stefan Zschoch (SPD), der die Sitzung in Vertretung für Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) leitete, bescheinigte Wagner, dass dieser „seine Sache gut“ mache, allerdings müssten die Herausforderungen durchaus ernst genommen werden.

Rückendeckung für den Betreiber gab es auch von Mirko Altmann (ebenfalls SPD), der zugleich die Frage aufwarf, ob denn das riesige Areal nicht auch zum Beispiel als Campingplatz genutzt werden könne, um eventuell weitere Einnahmen zu generieren. Hier verwies Stefan Zschoch allerdings auf den Rathauschef, der diesbezüglich schon in die Spur gegangen sei.

Dass das Geld für das Freibad nicht gerade locker sitze, machte Jörg Wiltschko (CDU) gegenüber Wagner deutlich. „Das unternehmerische Risiko hat er nun einmal, und die Stadt kommt ihm schon viel entgegen.“ Auch Reinhard Eisold sprang in die gleiche Bresche, kaum eine Kommune leiste sich noch ein Freibad. „Wir werden sicherlich irgendwann überlegen, ob wir Zuschüsse noch bewilligen.“

Dennoch: Die Eröffnung des Bads am 15. Mai 2018 steht fest, bis dahin seien laut Zschoch sämtliche Sanierungs- und Reparaturarbeiten am zerstörten Wirtschaftsgebäude erfolgt.

Von Julia Tonne