Freizeitzentrum: Ideen und Farbe machen „Wanne“ in Rötha noch schöner

Rötha. Die Besucher des Jugendfreizeittreffs „Die Wanne“ im Keller der Grundschule in Rötha haben wieder einmal gestalterisch Hand an ihre Einrichtung gelegt. Die Kinder und Jugendlichen gestalteten mit dem Projekt „be smart-make art“ ihren Treff um. Dabei entstanden im großen Clubraum verschiedene Teilbereiche, in denen entweder gekickt, fern gesehen, gemalt und gebastelt, entspannt, geredet oder gespielt werden kann.

Die kleinen und großen Besucher der Einrichtung beteiligten sich schon bei der Ideenfindung rege und setzten das Erdachte gemeinsam um. Sie strichen Wände, brachten mit dem Polylux ihre Skizzen an die Wand und malten diese geduldig und liebevoll aus. Es entstanden eine Fotogalerie, ein bemalter Kreativtisch, eine große mit Kreide bemalbare Wand und eine Pinntafel für gezeichnete Bilder.

Clubleiterin Heike von Steinsberg sieht in dem Projekt auch pädagogische Effekte: „Die Kinder und Jugendlichen konnten in diesem Zusammenhang lernen, wie man kreative Ideen umsetzt, es wurden handwerkliche Fähigkeiten und die Arbeit im Team gefördert.“

Zum Abschluss gab es eine kleine Eröffnungsfeier, zu der alle Helfer und Besucher der Einrichtung eingeladen waren. Das Projekt wurde durch Zuwendungen vom Landkreis Leipzig zur Förderung der freien Jugendhilfe unterstützt.

Den Jugendclub „Die Wanne“ gibt es seit 2004 in Rötha. Träger ist der Columbus Verein. Der Name der Einrichtung erinnert daran, dass sich in den Kellerräumen der Schule früher ein Wannenbad befand.

Von André Neumann