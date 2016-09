Elstertrebnitz. Die Kinder in Elstertrebnitz können endlich wieder klettern. Nach mehr als zwei Jahren haben die Schüler der Lernförderschule ein neues Spielgerät bekommen, nachdem das bisherige wegen seines Zustandes lange nicht mehr genutzt werden durfte und schließlich abgebaut wurde. Seit Mittwoch können die Erst- bis Neuntklässler in den Pausen wieder hoch hinaus, „vorher war hier eine ganze Weile ein leerer Platz“, sagt Anja Lestin, Lehrerin und Kassenwart des Fördervereins. Allein der Verein hatte in den vergangenen Monaten jede Gelegenheit genutzt, Geld für die Anschaffung eines neues Spielgerätes zu sammeln. Bei Kuchenbasaren, Flohmärkten und auch beim Klinkenputzen kamen so rund 14 000 Euro zusammen. Den Rest gab der Träger der Schule, der Landkreis Leipzig, dazu. „Wir haben sämtliche Tiefbauleistungen übernommen und in dem Zuge auch noch einen Stromanschluss zum Biotop verlegt“, erklärt Eileen Marek vom Landratsamt. Die Übergabe an die Kinder war erst kürzlich erfolgt, nachdem das Zwenkauer Unternehmen Lila Logistik das Gelände während der Sommerferien vollständig umgestaltet hatte.

Neu auf dem Schulhof ist auch die Doppelschaukel, die der Träger komplett finanziert hat. „Die Wartezeit war schon lang, umso schöner ist es, dass wir die Geräte jetzt freigeben können“, sagte Matthias Gneipel, stellvertretender Schulleiter, bei der Eröffnung des Spielareals. Mit den Arbeiten auf dem Hof sind in absehbarer Zeit erst einmal alle notwendigen Maßnahmen abgeschlossen. Viel steht derzeit nicht mehr an, lediglich noch einige Malerarbeiten.

Von Julia Tonne