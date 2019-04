Borna

In Borna rollt in den nächsten Wochen ein Panzer an. Der Grund: Michael Fischer-Art plant, daraus einen neuen Friedenspanzer zu gestalten. Denn der bisherige von ihm bemalte Panzer ist verschwunden, woraufhin der Dresdner Kultur-Manager Arne Nowak (56) Fischer-Art auf Herausgabe des Kunstprojektes verklagt hatte, wie die Bild-Zeitung berichtete.

Nowak hatte erklärt, der Künstler rücke das Fahrzeug nicht heraus, Fischer-Art wiederum betonte, das Kunstobjekt sei verschollen.

„Am Montag nun einigten sich beide Parteien vor dem Landgericht in Leipzig: „Ich erzeuge einen neuen Panzer“, erklärte Fischer-Art telefonisch gegenüber der LVZ. Mit einem Händler ausgemusterter Militärfahrzeuge sei er bereits im Gespräch. Per Tieflader solle ein ausgesuchtes Exemplar schließlich in Borna ankommen, das dann in der Künstlerwerkstatt den gewohnt bunten Anstrich erhalte. „Nachdem der Panzer aufwendig entmilitarisiert worden ist.“

Zur Galerie Der Friedenspanzer von Michael Fischer-Art stand 2007 unter anderem vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Jetzt weiß der Künstler nicht mehr, wo er ist.

Schüler sollen bei Gestaltung des Friedenspanzers helfen

Fischer-Art plant, Schüler bei dem Projekt mit einzubinden – ähnlich wie bei der geplanten Bushaltestelle am Breiten Teich. Erste Gespräche habe es laut des Künstlers bereits mit dem Gymnasium als auch mit einer Bornaer Grundschule gegeben. „Im Juni, Juli wird der neue Friedenspanzer dann fertig sein“, macht er deutlich.

Der Künstler, der seit zwei Jahren in Borna lebt, ist froh, eine solche Einigung vor Gericht mit der Gegenseite erzielt zu haben. „Denn bei dem Wahnsinn, der auf der ganzen Welt herrscht, muss man sich nicht noch darüber streiten“, sagt er. Dafür sei das Projekt zu wichtig.

Wo der erste Friedenspanzer abgeblieben ist, der unter anderem in Berlin am Brandenburger Tor und vor der Dresdner Frauenkirche gezeigt wurde, weiß der Künstler nicht. „Ich habe auch schon öfter meinen Autoschlüssel verloren“, sagt er augenzwinkernd. „Aber wie dem auch sei: Bald gibt es einen neuen Panzer, der die Friedensbotschaft verbreitet.“

Von Julia Tonne