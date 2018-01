Friedhof Großdeuben: Böhlen muss Wunsch nach Parkanlage begraben

Böhlen. Die Stadt Böhlen muss ihren Wunsch, aus dem kirchlichen Friedhofsteil im Stadtteil Großdeuben eine Parkanlage zu machen, wohl erst einmal begraben. Zwar hatte die Verwaltung sowohl bei der Martin-Luther-Kirchgemeinde Großstädteln/Großdeuben, die Eigentümer des Areals ist, als auch beim Grundstücksamt vorgesprochen, doch einen Verkauf lehne die Kirche laut Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) ab. Vielmehr könne die Stadt den Friedhof per Erbpacht erhalten.

Im Juni vergangenen Jahres hatte Berndt erstmals dem Verwaltungsausschuss bei einem Rundgang über den Gottesacker die Überlegung vorgestellt, das Gelände, das unmittelbar an das des städtischen Friedhofs angrenzt, übernehmen zu wollen, um dort einen Park zu schaffen.

Hintergrund für die Pläne: der kirchliche Friedhof ist seit mittlerweile Herbst 2015 geschlossen, Angehörige von Verstorbenen können diese nicht mehr hier beisetzen lassen, sondern müssen auf das städtische Areal ausweichen. Aus dem Grund habe es bereits mehrere Umbettungen gegeben, damit Familien gemeinsam bestattet werden können.

Sowohl die Trauerhalle als auch das benachbarte Kutscherhaus gehören bereits der Stadt, „mit dem Friedhof wäre es sicherlich ein schönes Gesamtensemble geworden“. Doch daraus werde wohl in absehbarer Zeit nichts, denn ein Erbpachtvertrag kommt für die Verwaltung erst einmal nicht in Frage, zu viele unsichere Faktoren hängen für das Stadtoberhaupt daran. Nicht nur der zu zahlende Pachtzins könne sich jederzeit nach oben schrauben, auch der Grundstückseigentümer, was dann immer noch die Kirchgemeinde ist, habe ein Mitspracherecht, wenn es um Veränderungen auf dem Areal gehe. Dabei kamen die Vorstellungen von Berndt beim Verwaltungsausschuss gut an. Nach Kauf des Grundstücks hätte dieses nach denkmalpflegerischen Aspekten saniert werden können. Ziel sei es gewesen, eine grüne Oase in Großdeuben zu schaffen.

Nach Aussage von Kathrin Bickhardt-Schulz, Pfarrerin der Kirchgemeinde, lehne es die Landeskirche kategorisch ab, Grundstücke zu verkaufen. Sie selbst „hätte nichts dagegen“ gehabt, allerdings müsse die Gemeinde das Veräußerungsverbot einhalten. So bleibe das Areal nun auf absehbare Zeit ungenutzt, lediglich die Grabpflege werde weiterhin übernommen.

Von Julia Tonne