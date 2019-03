Frohburg

Einen Fahrkarten-Automaten versuchten Unbekannte in Frohburg aufzuhebeln. Sie machten sich an dem Gerät, das auf dem S-Bahn-Steig steht, gegen 1.45 Uhr zu schaffen - und lösten damit nach Informationen von Jens Damrau von der Bundespolizei in Leipzig Alarm aus. Der habe die Kriminellen noch vor dem Eintreffen der Beamten das Weite suchen lassen. „Ein Techniker der Bahn prüft das Gerät jetzt und repariert es nötigenfalls“, so Damrau. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht beziffert.

Von es