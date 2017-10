Frohburg bittet zum Einkaufsabend bei Fackelschein und Musik

Die Innenstadt verwandelte sich am Freitag in ein nächtliches Shopping-Paradies und lockte zahlreiche Besucher an. Die erfreuten sich an Speis’ und Trank, Rabatten und Aktionen sowie allerlei Gesprächen mit Freunden und Bekannten. Die Band Leiseschrei rollte sogar für die kleinste Tournee der Welt an.