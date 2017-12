Frohburg und Kohren-Sahlis: „Haben uns längst zusammengelebt“

Grund zum Jubel sieht man weder in Kohren-Sahlis noch in Frohburg: Dass beide Städte am Neujahrstag eine Kommune werden, wird pragmatisch verstanden. Der Schritt, über Monate vorbereitet, wird nun vollzogen. Was er bringt, darüber spricht die LVZ mit den beiden Bürgermeistern Wolfgang Hiensch (Frohburg) und Siegmund Mohaupt (Kohren-Sahlis).