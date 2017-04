Rötha. Die umstrittenste Stelle in der August-Bebel-Straße in Rötha nimmt Gestalt an. Am Mittwoch pflasterte Marco Mühlner vom Böhlener Bauunternehmen Feige die Durchgänge zwischen Pflanzkästen und einem Beet in der unteren August-Bebel-Straße. Im Zuge des Neubaus der Straße war und ist die Gestaltung des Gehweges, der kurz vor dem Markt etwas breiter wird, umstritten. Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) setzte eine Bepflanzung durch. Der ursprüngliche schon durchgehend angelegte Pflanzgraben stieß auf Kritik, weil er den kurzen Weg von einer Straßenseite zur anderen abschnitt.

Daraufhin wurden fünf Beete angelegt. Ein längeres im Boden, vom Gehweg durch eine flache Balustrade getrennt. Und vier Pflanzkästen aus einen speziellen Stahl. Das Material soll oberflächlich anrosten und dann die rotbraune Färbung behalten. Die Beete sind kurz vor Ostern mit Stauden und Blumen bepflanzt worden.

Laut Bürgermeister sollen die fünf Pflanzflächen die fünf Ortsteile Röthas repräsentieren. Die Durchgänge gewährleisten den Weg zur und über die Straße. Bei der Gestaltung der Fläche setzt Eichhorn auf Sponsoren, bei der Pflege der Beete auf Paten. „Wir sind noch dabei, Spenden einzuwerben“, sagte er der LVZ. Die Pflasterarbeiten erbrachte das Böhlener Unternehmen kostenlos für die Stadt.

Von André Neumann