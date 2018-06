Neukieritzsch/Lobstädt

Am Kindergarten in der Görnitzer Straße in Lobstädt will die Gemeinde Neukieritzsch fünf neue Parkflächen für Pkw bauen lassen. Bei der Auftragsvergabe im Gemeinderat setzte sich die Straßen- und Tiefbaufirma Erti aus Böhlen durch.

Angebot weit unter Kostenschätzung

Das Angebot von reichlich 24 000 Euro liegt allerdings weit über dem, was die Gemeinde dafür als Kosten geschätzt hatte, das waren nur 12 500 Euro. Zwei weitere Gebote waren noch deutlich höher, lagen bei 32 000 und knapp 37 000 Euro. Das Bauamt empfahl dennoch, das Ausschreibungsergebnis zu akzeptieren. Die hohen Preise seien eine Folge der derzeit guten Auftragslage.

Stellflächen am Gemeindeamt fallen weg

Die fünf Parkplätze werden laut Gemeinde vor allem deshalb benötigt, weil die Stellflächen vor dem ehemaligen Gemeindeamt wegfallen, welche Eltern bisher mit nutzen konnten. Das Gebäude war Ende vorigen Jahres verkauft worden.

Von André Neumann