Der Alpakahof von Günter Bollbuck in Altengroitzsch spricht alle Sinne an. Im grünen Klassenzimmer erfahren Schulkassen alles über heutiges Landleben. Darüber hinaus arbeitet der Tiertherapeut viel mit Schlaganfallpatienten, Demenz- und Suchtkranken in Senioren- und Behindertenzentren.