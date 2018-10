Neukieritzsch

Spaziergänger störten am Sonntag Diebe, die aus einem am Hainer See abgestellten Bagger Diesel stehlen wollten. Als die Langfinger die Passanten bemerkten, sprangen sie auf ihre Fahrräder und radelten davon. Als einer vom Diebesduo mit seinem Fahrrad und einem Anhänger eine Kehrtwende um 180 Grad versuchte, stürzte er und flüchtete zu Fuß. Er ließ alles, auch Werkzeuge – geeignet zum Dieseldiebstahl – zurück. Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sind aufgenommen.

Von LVZ