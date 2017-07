Neukieritzsch/Kahnsdorf. Das Programm für das diesjährige Feuerwehr- und Parkfest in Kahnsdorf steht. Und wieder warten die Veranstalter mit einem Knaller auf. Stargast des dreitägigen Festes wird am Sonntag, 13. August (ab 13 Uhr) der Schlagersänger G. G. Anderson sein.

Der Schlagersänger (Es brennt wie Feuer, Santa Lucia, Mama Lorraine) stand einst mit den Wildecker Herzbuben auf der Bühne. Er bereicherte nicht nur durch seine eigenen Lieder und seine Stimme die Schlager- und Volksmusikwelt, er schrieb auch große Hits für Roland Kaiser, Heino, Rex Gildo, Mireille Mathieu und viele mehr. Seine aktuelle CD heißt „In dieser Sommernacht“. Auf der im September vorigen Jahres erschienenen Scheibe knüpft G. G. Anderson an seinen unvergessenen Hit „Sommernacht in Rom“ an. Er kombiniert eingängige Refrains und zeitlose Schlagermelodien mit zeitgenössischem Schwung und modernen Arrangements.

Das Feuerwehr- und Parkfest in Kahnsdorf beginnt schon am Freitag, 11. August, mit Fackelumzug und Disco. Sonnabendnachmittag locken Schausteller und verschiedene Einlagen auf das Parkgelände, am Abend spielt die Limit-Live-Band zum Tanz und es wird ein Höhenfeuerwerk gezündet.

Der Fest-Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst und einem Frühschoppen mit den „Thüringer Kreuzbuben“, bis es dann gegen 13 Uhr heißt: G. G. Anderson, übernehmen Sie.

