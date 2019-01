Borna

Sabine Raabe hat viel im Kopf. Speziell, was die Bornaer Stadtgeschichte anbelangt. Das ist kein Wunder, schließlich ist die 70-Jährige Gästeführerin in der Stadt. Zu dieser Geschichte gehören auch die Versuche, die einstige Bergarbeiterstadt im regionalen Fremdenverkehrsbetrieb zu etablieren.

Kein leichtes Unterfangen, wie sich Sabine Raabe erinnert. Immerhin: Am 1. Februar 1999 wurde dazu ein entscheidender Schritt getan. Damals wurde der Bornaer Tourismustreff „offiziell als Arbeitsgruppe im damaligen Fremdenverkehrsverband Kohrener Land gegründet“, so Sabine Raabe.

Von Berufs wegen Bornaer Lokalpatriotin

Eine Entscheidung mit Langzeitwirkung, wie die Frau, die sozusagen von Berufs wegen Bornaer Lokalpatriotin ist, im Rückblick feststellt. „Wer hätte jemals gedacht, dass es nach fast 20 Jahren sogareinen Tourismusverein Borna und Kohrener Land gibt?“ Was in der Tat vor zwei Jahrzehnten so nicht absehbar schien. Sabine Raabe erinnert an die Ausgangssituation in den 90er-Jahren.

Damals hießen die Schlagworte Sanierung, Renaturierung und Rekultivierung – in einer Region mit ausgesprochen hoher Arbeitslosigkeit. Selbst Einheimische hätten nicht unbedingt daran geglaubt, dass der Südraum tatsächlich einmal zu einer zukunftsträchtigen Erholungsregion werden würde.

Bornaer Stadtinformation wurde aufgegeben

Und das Wort Tourismus sei damals in Borna auch nicht gerade in Großbuchstaben geschrieben worden, erinnert sich die Fremdenführerin weiter. Die Stadtinformation in der Reichsstraße sei aufgegeben worden, und es dauerte Jahre, bis sich eine Nachfolgeeinrichtung in der Alten Wache am Markt etablieren konnte. Voraus gegangen waren Bemühungen von Ortschronisten, der Stadtarchivarin und der Museumschefin – damals wie heute Gabriele Kämpfner.

2001 wurde Borna Vollmitglied

Einen gewissen Durchbruch gab es im Jahr 2000, als mit einem Antrag der SPD-Stadtratsfraktion die Weichen dafür gestellt wurden, dass die Stadt Borna ab 2001 Vollmitglied im Fremdenverkehrsverband Kohrener Land wurde. Bis dahin, so Sabine Raabe, habe die Stadt „als förderndes Vereinsmitglied noch etwas abseits gestanden“. Nunmehr wurde die Stadt wichtigster Beitragszahler im Fremdenverkehrsverband.

Bornaer Stadtjubiläum war identitätsstiftend

Die Verschiebung der Emmauskirche 2008 aus Heuersdorf nach Borna sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Quelle: Günther Hunger

Positive Wirkung, das Thema Tourismus auch für Borna sozusagen handfest zu machen, habe zweifellos das Stadtjubiläum im Jahr 2001 gehabt. Die 750-Jahr-Feier von Borna sei „identitätsstiftend“ gewesen. Mit der spektakulären Umsetzung der Heuersdorfer Emmauskirche an den Bornaer Martin-Luther-Platz geriet Borna dann deutschlandweit und sogar international in die Schlagzeilen.

In Borna gibt es keinen Stillstand

Und für die Gästeführerin gibt es weitere Hoffnungszeichen in Sachen touristischer Entwicklung. Zwar sei es der Stadt Borna bisher nicht gelungen, den Tag der Sachsen auszurichten. Wenn aber im Zuge des Landeserntedankfestes im Oktober in Borna auch die drei städtischen Originale wiederbelebt werden, zeige das, so Sabine Raabe, „dass es keinen Stillstand gibt“.

Kommentar: Tourismus in Borna – es gibt Hoffnung Es war ein kleiner Schritt, als der Bornaer Tourismustreff vor nunmehr zwei Jahrzehnten zu einer Arbeitsgruppe im Fremdenverkehrsverband Kohrener Land wurde. Weil seinerzeit kaum vorstellbar schien, dass das Thema Fremdenverkehr in der einstigen Bergarbeiterstadt tatsächlich einmal eine – zumindest gewisse – Bedeutung bekommen könnte. Dabei fangen Tourismus und Borna auch heute noch nicht mit dem gleichen Buchstaben an. Aber es gibt eine Entwicklung. Nicht so, dass Borna jetzt oder künftig zu einem touristischen Hotspot werden könnte. Wohl aber gibt es kleine Schritte, wie das Konzert von Albert Hammond im vorigen Jahr auf dem Volksplatz oder das bevorstehende Landeserntedankfest im Oktober. Allemal Veranstaltungen, die Besucher von außerhalb nach Borna locken, die ansonsten eher einen Bogen um die Stadt machen würden. Was aus Gründen, die in der Vergangenheit liegen, nachvollziehbar, aber längst nicht mehr gerechtfertigt ist. Auch wenn es in Borna nach wie vor an Magneten fehlt. Immerhin: Steter Tropfen höhlt auch hier den Stein, und wer die Situation heutzutage mit der Ende der 90er-Jahre vergleicht, der kann einen Entwicklungssprung konstatieren. Das macht Hoffnung für die Zukunft.

