Garn und Malerei: Geklöppelte Kunstwerke in Kitzscher zu sehen

Kitzscher. „Klöppeln und Malerei“ heißt eine neue Ausstellung, die am Sonntag im Heimatmuseum Kitzscher eröffnet wird. Dahinter verbirgt sich eine besondere Form des Klöppelns, die die Hobbykünstlerin Edelgard Sängerlaub vor etlichen Jahren für sich entdeckt hat. Die 64-Jährige aus dem Dorf Priester, einem Ortsteil von Krostitz, verbindet die Klöppeltechnik mit Aquarellmalerei. So entstehen filigrane Kunstwerke aus Garn auf gemalten Bildern. Ihre Motive sind Gebäude, Tiere, Motive aus der Natur.

Edelgard Sängerlaub arbeitete noch als Integrationserzieherin in Kindertagesstätten, als sie vor rund zwanzig Jahren auf die Kunst des Klöppelns stieß. Damals lebte sie noch in Leipzig, wo eine Arbeitskollegin ihr ihre Klöppel überließ. Daraufhin suchte sie sich eine Klöppelgruppe, fand Gefallen daran und blieb dabei. Mit dem Umzug aufs Dorf versuchte sie, „ihre eigene Klöppelrichtung zu finden“, erzählt die Krostitzerin. Gebrauchs-Klöppelwaren wie Deckchen oder Tücher sind seitdem nicht mehr ihre Sache. Sie fertigt Kunstwerke zum Anschauen, Bilder, an denen man sich als Betrachter erfreut.

Rund 15 größere Arbeiten wird die Ausstellung in Kitzscher zeigen, dazu viele kleine Sachen wie Karten mit Klöppelspitzen, Traumfänger und kleine Bilder. An einem Überraschungsbild mit einem Motiv aus Kitzscher arbeitet die Künstlerin noch. Sie ist sicher, bis Sonntag damit fertig zu werden.

Die Ausstellung, die erneut der Heimatverein Kitzscher organisiert hat, wird am Sonntag, 14 Uhr, im Heimatmuseum im Seitengebäude des Rathauses eröffnet und ist bis zum 19. November zu sehen.

Öffnungszeiten des Museums: 27. bis 29.10.: 13 - 18 Uhr; 1. bis 3.11.: 13 - 18 Uhr; 5.11: 14 - 17 Uhr; 10. bis 12.11.: 13 - 18 Uhr; 15. bis 17.11.: 13 - 18 Uhr; 19.11.: 14 - 17 Uhr

Von André Neumann