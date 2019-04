Neukieritzsch

In der Nacht zu Mittwoch wurde der Polizei ein Brand in einer Kleingartenanlage in Neukieritzsch gemeldet. Als die Feuerwehr gegen 23 Uhr an der brennenden Laube eintraf, stand diese bereits komplett in Flammen. Um zur Laube zu gelangen, musste das Gartentor aufgebrochen werden.

22 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Lobstädt, Neukieritzsch, Regis und Lippendorf bekämpften das Feuer. Gegen 1 Uhr morgens war der Brand gelöscht. Die massiv aus Stein gebaute Laube brannte komplett nieder. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unbekannt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Zeugen, denen in der Nacht vor dem Brand Personen in der Kleingartenanlage aufgefallen sind oder die andere Hinweise zum Brandhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. 03437708925 100 zu melden.

Von LVZ/gap