Kitzscher/Thierbach/Espenhain

Es sind nicht viele, die den Weg zwischen Espenhain und Thierbach entlang der Staatsstraße 48 mit dem Fahrrad zurücklegen. Dabei wären die 1,8 Kilometer auf dem Weg von und zur Arbeit oder als Bestandteil eines Radelausfluges leicht bewältigt. Die Straße ist eben, kaum kurvig.

Nur: Es gibt keinen Radweg, dafür aber jede Menge Verkehr, darunter viele Lkw, die auf der gut ausgebauten Straße zwischen Kitzscher, dem Gewerbegebiet Goldener Born und Espenhain mit Gewerbegebiet und Anschluss an die B 95 entlang donnern. Mithin: für Radfahrer eine kreuzgefährliche Angelegenheit.

Abschnitt zwischen Thierbach und Espenhain ist lebensgefährlich

Lothar Kunath, in Thierbach lebender Abgeordneter im Stadtrat von Kitzscher, lässt nicht locker, immer wieder danach zu fragen, wann hier endlich Abhilfe geschaffen wird. Aus seiner Sicht ist der Abschnitt zwischen dem westlichen Ortsausgang von Thierbach und dem Abzweig ins Gewerbegebiet für Radfahrer lebensgefährlich. Deswegen sprach er das Thema in den vergangenen Monaten und Jahren nicht nur einmal im Stadtrat an.

Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) kennt die Forderung nach einem Radweg zur Genüge, hält sie auch für gerechtfertigt. Allerdings seien der Stadt die Hände gebunden. Bauherr an der Staatsstraße müsste der Freistaat Sachsen mit seinem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sein. Von dort kamen immer nur vertröstende Signale. Die Schramm zuletzt aber so deutete, dass der Radweg nach Fertigstellung des Autobahnabschnittes zwischen Borna und Rötha gebaut werden könnte.

Die Staatsstraße Thierbach Espenhain ist bislang ohne Radweg. Quelle: André Neumann

Dann nämlich wird die S 50 direkt auf die Anschlussstelle Espenhain zuführen, was mutmaßlich zu noch mehr Autoverkehr führen dürfte.

Radweg zwischen Thierbach und Espenhain kommt erst nach 2025

Was das Lasuv jetzt gegenüber der Stadt verlautbaren ließ, stimmt allerdings weniger optimistisch: Behördensprecherin Isabel Siebert erinnert an eine von der sächsischen Regierung im Jahr 2014 beschlossene Radverkehrskonzeption. Darin wird der Abschnitt zwischen Thierbach und Espenhain der Kategorie B zugeordnet. Die bedeutet: Es wird Bedarf gesehen, die Behörde könne „jedoch eine Realisierung erst nach 2025 in Aussicht stellen“. Wie lange danach, sagt das Lasuv nicht.

Damit bleibt Kitzscher diese Lücke im Radwegenetz weiter erhalten. Eine andere wurde im Herbst 2015 zumindest fast vollständig geschlossen, nämlich die an der S 50 zwischen Kitzscher und Dittmannsdorf, womit für Radfahrer ein sicherer Kreis zwischen Kitzscher und den Ortsteilen Dittmannsdorf und Braußwig geschlossen wurde. Hier hat die Stadt selbst gehandelt. Über einen Vertrag mit dem Lasuv hat Kitzscher die komplette Bauherrenschaft übernommen, das Lasuv hat bezahlt.

Allerdings fehlt auch hier noch ein Stück, nämlich auf dem Abschnitt von Dittmannsdorf bis zum neuen Kreisverkehr an der B 176. Von dort über den Lerchenberg führt schon ein Radweg bis Borna an der Straße entlang. Auch hier hatte die Stadt gehofft, das Lasuv würde die Lücke gleich nach Fertigstellung des Kreisels schließen. Das war Ende 2017.

Von André Neumann