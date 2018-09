Borna

Die Sana Kliniken Leipziger Land haben 2,7 Millionen Euro in die Hand genommen, um am Standort Borna eine neue Angiografieanlage in Betrieb zu nehmen. Am Freitag wurde das Gerät der Öffentlichkeit vorgestellt.

Profitieren werden nach Aussage von Dr. Torsten Hantel, Leiter des Neuromedizinischen Zentrums, vor allem die Patienten: „Diagnostik und Therapie von Gefäßerkrankungen werden präziser, sicherer und schonender.“

Geringere Strahlenbelastung

Mehrere Vorteile bringt die Neuanschaffung nach seiner Aussage mit sich: zum einen die deutliche Reduktion der Röntgenstrahlung um bis zu 40 Prozent, zum anderen eine hervorragende Bildauflösung, die wegen der immer kleiner werdenden Implantate und Instrumente, „mit denen wir uns in den Gefäßen von Kopf bis Fuß bewegen“, besonders wichtig ist.

Umfangreiche Umbauarbeiten

Ein Jahr lang haben die Umbauarbeiten gedauert, um Platz zu schaffen für die Anlage. Das Gebäude, in der Radiologie und Notfallambulanz untergebracht sind, erhielt einen Anbau und großzügige Funktionsräume. „Diese schaffen für Patienten und die Teams – auch das der Herzkatheter-Abteilung – komfortable Bedingungen“, macht Dr. Markus Biesold deutlich, Chefarzt der Radiologie.

Schonendere Behandlung für Schlaganfallpatienten

Das Klinikum in Borna hat in die moderne Anlage investiert, um insbesondere Schlaganfälle und andere Erkrankungen der Gehirngefäße präzise und schonend behandeln zu können. Das Geld für die Investition, erklärt Regionalgeschäftsführer Martin Jonas, sei dafür gut ausgegeben.

Von Julia Tonne