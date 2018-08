Neukieritzsch/Deutzen

An diesen Abend des sechsten Liedermacherfestivals Adriakustik im Kulturpark Deutzen wird man sich noch eine Weile erinnern. Es war der Abend, als nach vielen Monaten der Regen kam. Am Freitagnachmittag noch hatten sich an der Bar der Grillplatzbühne die Bierkühler wegen Überhitzung verabschiedet. Während der ersten Konzerte dieses Tages dösten viele Festivalgäste nach den ersten beiden heißen Abenden voller Musik und Party noch in oder vor ihren Zelten, Bauwagen, Wohnmobilen oder in den parkeigenen Hängematten. Dann wurde es ein wenig kühler, und als beim Auftritt von Hisztory und Jakob Heymann dann doch rund 400 gut gelaunte Leute den Platz vor der Bühne füllten, atmeten die Organisatoren erst einmal auf. Da lief auch der Bierhahn wieder.

Als die Wolken langsam begannen, den Himmel zu verdunkeln, eröffneten „Hertha Laux und Bunter Hund" Walter Stehlings Liedermachershow. So heißt bei Adriakustik das Festivalformat nach den Konzerten. Nacheinander dürfen Künstler zwei Lieder performen. Walter Stehling, zuweilen bissiges Urgestein der Liedermacherei, sitzt dabei im Hintergrund der im Stil von Omas Wohnzimmer ausstaffierten Bühne, gibt markige Kommentare und achtet streng darauf, dass nur eine einzige Zugabe gespielt wird. Wer dem Publikum und ihm gefällt, darf vielleicht auch zwei. Was allerdings den abendlichen Zeitplan ins Wanken bringt. 27 Acts sind vorgesehen, offiziell-amtlich darf aber nur bis ein Uhr Musik gemacht werden. Das wird eng. Kurz vor zehn leuchtet Nummer neun am Monitor über der Bühne auf.

Die Wolken werden noch dunkler. Lasse, der schwergewichtige Sänger des Duos „Groß und Artig“, singt „Meine Freundin ist ein Monster", hier und da breitet sich der Geruch glimmender Joints aus, und der Sänger heizt die Stimmung an: Manchmal träume ich, ich wär der Graskönig. Stehling treibt ihn geflissentlich von der Bühne und rät dem Publikum: Wer mehr wissen möchte von dieser Musik erkundige sich beim Jobcenter Braunschweig.

Dann zucken die ersten Blitze über den sanft und zaubervoll erleuchteten Grillplatz. Stehling gewinnt Fassung und frohlockt angesichts des womöglich nahenden Unwetters: „Ich erwarte Tote und Verletzte". Vorher darf Hans Flake, einziger Vertreter des Ensembles „Der Papst, seine Frau und sein Porsche" noch ein Liebeslied ohne Liebe singen und den Versammelten musikalisch erklären, warum die DDR angeblich so scheiße war: „Es gab keine Plastiktüten in der DDR." Stammt nicht von ihm, der die kleinere deutsche Osthälfte nie kennen lernte, sondern von einem Online-Nachrichtenmedium.

So geht es die Nacht durch. Als es dann wirklich regnet, scheint das kaum einen zu stören. Festivalkenner haben Regencapes dabei, andere rücken unter den überdachten Seitengängen des Bühneplatzes zusammen oder kuscheln unter großen Regenschirmen und lauschen darunter den Liedern von Liebe, Freiheit und Weltschmerz. Lucas, 21, aus Naumburg, hält seinen grünen Punker-Hahnenkamm unerschrocken in den Regen. Er ist zum ersten Mal in Deutzen. Hat bei einem Konzert mit Götz Widmann in Jena vom Festival im Kulturpark gehört und findet nun, dies sei hier „eine total geile Gegend für coole Partys".

Stammgast bei Adriakustik ist hingegen Jens (46) aus Pforzheim. Er erlebte noch die letzten drei Vorgängerfestivals in Kevelar, ganz im Westen Deutschlands. Dort war das Liedermachertreffen eher eine Zusammenkunft der Künstler mit ganz wenigen nicht singenden Gästen. In Deutzen, wo die Meute hinzog, als die Location in Kevelar verloren ging, ist seit 2014 ein Publikumsfestival daraus geworden, bei dem „du als Gast mitten unter den Künstlern bist", sagt Jens, der den Veranstaltern bescheinigt: „Die sind sehr professionell."

Dass es das Liedermacherfestival in Deutzen überhaupt gibt, hat viel mit Martin Veit (31) zu tun. Der kam 2012 als Praktikant von der Uni aus dem Kulturpark und entwickelte das neue Festivalformat mit. Adriakustik ging 2013 als Kleinkunstfestival an den Start. Seine Kontakte zu Liedermachern führten letztlich dazu, das Kevelar-Frontmann Götz Widmann sich den Kulturpark anschaute und begeistert war. 2014 begann daher in Deutzen das Zeitalter Kevelar 2.0 der neuen deutschen Liedermacherei. Für Martin Veit allerdings ist das sechste Adriakustik auch ein Abschied. Allerdings nur vom Kulturpark. Der Liebe wegen folgt er Johanna, die er vor einem Jahr bei seinem Festival in Deutzen kennen lernte, nun nach Herrenberg im Schwabenland. Von dort aus will er Adriakustik aber weiter organisieren.

Zum Abschied passierte etwas, was er lange gehofft aber schon nicht mehr geglaubt hatte: Als das Festival diesmal schon am Mittwoch begann, waren unter den ersten rund 150 Besuchern tatsächlich mehrere Deutzener. Das Konzert mit zwei Urmusikern der legendären Band Ton Steine Scherben hatte tatsächlich auch Einheimische angelockt. Und die, freut sich Martin Veit und hofft für die Zukunft, hätten es toll gefunden.

