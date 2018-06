Borna

Künstlerisch aktiv ist Simone Klug seit anderthalb Jahrzehnten. Seither beschäftigt sich die 49-Jährige aus Geithain mit Malerei. Jetzt präsentiert sie eine Auswahl ihrer Werke im Rahmen der Reihe „Kunst und Justiz“ im Bornaer Amtsgericht, wo die Schau am Montag eröffnet wurde.

Geithainerin betreibt Werkstattladen der Diakonie

Zu sehen sind Bilder in kräftigen Farben, vor allem Acryl, wobei die Malerin auch viel mit dem Spachtel aktiv arbeitet. Inspiriert wurde sie einst von einer Kollegin; seither steht sie selbst regelmäßig vor der Leinwand. Ihre Leidenschaft („Mein Hobby.“) korrespondiert dabei durchaus mit ihrem Beruf. Simone Klug betreibt das „Lindenlädchen“, einen Werkstattladen der Diakonie im Leipziger Stadtteil Lindenau.

Bereits zahlreiche Ausstellungen

War sie einst Autodidaktin, so hat sich das längst geändert. Immerhin hat die Künstlerin, die auch mit Filz arbeitet und Tonschmuck herstellt, zahlreiche Kurse besucht, weshalb es nicht verwundert, dass es auch konkrete Anfragen an sie gibt. Sie hat bereits in Bad Elster und Bad Sulza ausgestellt, aber auch schon zweimal in der Stadtbibliothek in Geithain und im Bornaer Landratsamt. Demnächst zeigt sie ihre Werke in Geithains Partnergemeinde Veitshöchheim.

Von Nikos Natsidis