Geithain. Das mit Blick auf Geithains Zukunft Bemerkenswerteste setzte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) an das Ende seiner Ansprache, die er am Freitagabend beim Neujahrsempfang der Stadt hielt: „Mit Beschluss des Haushaltes 2017 brauchen wir kein Sicherungskonzept mehr. Wir stehen wieder auf eigenen Füßen.“ Erst am Vormittag hatten Kämmerer Michael Bochmann und er ein Gespräch im Kommunalamt des Landkreises, aus dem sie diese erfreuliche Botschaft mitnahmen. Die bedeutet: Geithains Finanzlage hat sich deutlich stabilisiert. Die Rechtsaufsicht fordert künftig kein Sparkonzept mehr, das die Stadt samt jährlichem Haushalt genehmigen lassen müsste. „Ein Verdienst von uns allen“ nannte das Rudolph – und machte den im Bürgerhaus versammelten Unternehmern, den Vertretern der Feuerwehren, Vereine, Schulen, Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern ein großes Kompliment.

„Unsere Menschen sollen sich wohlfühlen in dieser Stadt. Wir möchten einfach sagen können: Willkommen zu Hause“, meinte Rudolph. Dafür stünden viele in Beruf und Ehrenamt ein, und das sei auch unverzichtbar: „Ich erwarte eine positive Einstellung zu unserer Stadt.“ Nur gemeinsam sei es möglich, einen attraktiven Lebensort zu gestalten. Nach anderthalb Jahren im Chefsessel des Rathauses erfüllten ihn „Lust am Job und Tatendrang“. Er habe inzwischen einige Begriffe aus dem Wörterbuch der Bürokratie handhaben gelernt und wisse, dass ein Blick über den Tellerrand unverzichtbar und gut sei.

Ausdrücklich dankte der Bürgermeister seiner Verwaltung und dem Stadtrat. Letzterer musste im vergangenen Jahr „schwierige Entscheidungen treffen mit weitreichenden Folgen für unsere Stadt“. Das habe er fern parteipolitischen Taktierens konsequent getan. Maßgeblichster Punkt: der Verkauf des kommunalen Wohnungsbestandes im Neubau- und Altneubaugebiet. In Summe 3,2 Millionen Euro würden so eingespielt, sagte Rudolph; 2,4 Millionen Euro davon dienten sofort der Tilgung der Altschulden. Die statistische Pro-Kopf-Verschuldung Geithains sinke damit in der Jahresmitte von aktuell 690 auf dann 260 Euro.

Auf der Habenseite seines ersten kompletten Bürgermeister-Jahres nannte der Rathauschef unter anderem auch das: die Auflösung des Mehrzweckhallen-Mietvertrages und Neufassung zu Konditionen, die auf die Jahre mehrere hunderttausend Euro Ersparnis brächten. Außerdem wurden rund drei Millionen Euro in Bauvorhaben gesteckt. 2017 investiere man in den Ausbau der Nikolaistraße und des Rosentals, in Dach und Fassade des Feuerwehrdepots, in Hof und Klassenzimmer der Paul-Guenther-Schule. Und ab Juli auch im bisherigen Narsdorfer Gemeindegebiet. „Wir werden ab Juli in eine gemeinsame Zukunft gehen. Keiner wird das fünfte Rad am Wagen sein“, sicherte Rudolph seinem Amtskollegen Andreas Große (parteilos) zu. Dasselbe gelte für die Stadt Kohren-Sahlis, um die Geithain seit Monaten intensiv wirbt: „Geithain und Narsdorf würden sich über einen gemeinsamen Partner Kohren-Sahlis freuen.“ Rudolph wünschte Kohrens Bürgermeister Siegmund Mohaupt (CDU) und dessen Stadtrat „eine gute Entscheidung“ bei der Wahl zwischen den Partnern Frohburg und Geithain.

Nach Musikstücken, die das Blasorchester des Musikvereins Geithain – der seit Kurzem seine Proberäume im Bürgerhaus hat – intonierte, zeichnete der Bürgermeister Ehrenamtliche aus. Für langjährige Dienste in den Feuerwehren Geithain und Niedergräfenhain ehrte er Michael Saupe, André Brendemühl, René Bracklow, Gerd Schulz und Toni Pechstein. Eine Würdigung erfuhren Hildegard Höhle, Leiterin der Trachtengruppe im Heimatverein und Geithainer Urgestein („Von ihr bekomme ich immer mal mein Fett weg!“), und Dr. Gottfried Senf, Heimatgeschichtler und Paul-Guenther-Forscher. Außerdem wurden drei Ensembles und Vereine gewürdigt: der TSV 1847, der Posaunenchor des Kirchspiels und die Freiwillige Feuerwehr Niedergräfenhain (für ihr „lustigstes Kinderfest der ganzen Gegend“ an jedem 1.Juni).

Von Ekkehard Schulreich