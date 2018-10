Borna

Der 41-jährige Fahrer eines Geländewagens war am Sonntagmittag in Borna auf der Sachsenallee in Richtung Leipzig unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der Geländewagen auf den vor ihm fahrenden 49-jährigen Motorradfahrer auf. Durch den Aufprall von hinten stürzte der Motorradfahrer vorn über den Lenker und verletzte sich.

Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr trafen am Unfallort ein. Der 49-jährige Motorradfahrer wurde zunächst ambulant behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 17.000 Euro.

Von LVZ/gap