Neukieritzsch/Kahnsdorf

Die Neuordnung der öffentlichen Verkehrsflächen auf dem Gelände des Rittergutes in Kahnsdorf kann beginnen. Der Freistaat Sachsen und der Bund unterstützen das Vorhaben der Gemeinde Neukieritzsch mit mehr als 310 000 Euro. Die Förderung, das teilt die Landesdirektion Sachsen mit, erfolge aus dem Programm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

Derzeit weder Verkehrsführung noch Parkordnung

Auf dem Areal vor dem Rittergut und dem Schillercafé gibt es derzeit weder eine geordnete Verkehrsführung noch eine erkennbare Parkordnung. Das will die Gemeinde Neukieritzsch ändern.

Vorgesehen ist, den Rittergutshof in zwei Verkehrsflächen zu unterteilen und grundhaft auszubauen. Ausgehend von der Theodor-Sältze-Straße wird der Bereich mit einer etwa 110 Meter langen Stichstraße inklusive einer Wendefläche für dreiachsige Ver- und Entsorgerfahrzeuge erschlossen, teilt die Landesdirektion im Zusammenhang mit der Förderzusage mit.

26 Stellplätze für Pkw geplant

Die Zufahrt zum Herrenhaus wird ebenfalls verbessert, sie wird auf einer Länge von 25 Metern zu einer Stichstraße ausgebaut. Auf dem übrigen Teil der Fläche entsteht der Parkplatz. Der wird unterteilt in sechs Parkreihen mit zwei Behinderten- und drei Motorradstellplätzen, 26 Pkw-Parkplätzen sowie vier Abstellanlagen für Fahrräder.

Das Vorhaben wird mit einem Zuschuss in Höhe von 311 927 Euro durch den Bund und den Freistaat Sachsen aus dem Programm der Gemeinschaftsaufgabe unterstützt. Die Höhe der Förderung entspricht 85 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 397 505 Euro. Den Differenzbetrag übernimmt die Kommune aus dem eigenen Haushalt.

Vorhaben verbessert touristische Infrastruktur

Aus Sicht der Landesdirektion trägt das Vorhaben zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur bei. Es berührt das touristische Wegenetz des Landkreises Leipzig sowie des Freistaates Sachsen. Der Pilgerweg „Jacobsweg Via Imperii“ verläuft durch Kahnsdorf ebenso wie der überregional bedeutsame „Sächsische Lutherweg“, der das Areal am Rittergut direkt streift. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Anschlussmöglichkeit an den „Pleißeradweg“. Das Vorhaben soll bis Ende 2019 realisiert werden.

Es spielt auch auf der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Dienstag eine Rolle. Dann soll das Gremium den Auftrag für die Umgestaltung des Rittergutes vergeben.

Von André Neumann