Böhlen

Das Zeltlager für den Nachwuchs der Feuerwehr Böhlen ist gesichert, in den Sommerferien geht es los. Dank einer Summe von 750 Euro, die bei der Benefizkunstauktion im März im Kulturhaus zusammen gekommen ist. Vor wenigen Tagen hatte Christiane Fuhrmann, Geschäftsführerin des Kulturhauses, der Jugendwartin Vanessa Patzschke stellvertretend für alle Mädchen und Jungen das Geld überreicht.

80 Werke in Böhlen unterm Hammer

80 Werke von Künstlern der Leipziger Schule und anderer internationaler Künstler, darunter Max Klinger, Neo Rauch, Otto Dix, Werner Tübke, Marc Chagall und Andy Warhol, waren vor wenigen Wochen unter den Hammer von Auktionator und Inhaber des Leipziger Buch- und Kunstantiquariats, Michael Ulbricht, gekommen. Der Erlös: insgesamt 5000 Euro.

15 Prozent für die Jugendwehr

Vorab hatte Ulbricht 15 Prozent der Summe der Jugendwehr zugesichert. Für Patzschke ein echtes Glück, „denn natürlich müssen wir mit unseren Mitteln haushalten“, sagt sie. Da sei es nur schwer möglich, den Kindern für Ausflüge und Fahrten finanziell unter die Arme greifen, deren Eltern das nicht können. In diesem Jahr aber klappt das – sehr zur Freude der Knirpse, die hoffentlich später in den aktiven Dienst der Wehr wechseln. Für die anstehende Fahrt gab es eigens bedruckte Reisetaschen.

Fuhrmann: „Geld ist gut angelegt“

Für Fuhrmann ist das Geld an der Stelle gut angelegt. „Unsere Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Partner für viele Veranstaltungen in der Stadt und sie hilft in unzähligen gefährlichen Situationen wie Bränden, Verkehrsunfällen oder bei Naturkatastrophen“, begründet sie. Um auch zukünftig auf möglichst viele Kameraden zurückgreifen zu können, sei Nachwuchsarbeit unverzichtbar.

Von Julia Tonne