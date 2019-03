Neukieritzsch/Lobstädt

Seit Jahren das unveränderte Bild: Berge von Abfall lagern auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei in Lobstädt und nichts tut sich. Besonders seit einem Brand im November 2011 werden hier Rückstände vermutet, die schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben könnten.

Doch der Grundstückseigentümer, der auf dem Gelände mehrere Firmen betrieb, behauptet, es gebe weder gefährliche Stoffe noch Sondermüll. Er tut aktuell nichts Erkennbares zur Änderung der Situation. Und das Umweltamt des Landratsamtes bezeichnet das Gelände zwar als illegales Abfalllager, sieht aber keine akuten Gefahren und deshalb keinen Anlass zum Handeln.

Gemeinderat Neukieritzsch ist nun mit seiner Geduld am Ende

Der Gemeinderat Neukieritzsch ist nun mit seiner Geduld am Ende. In einem offenen Brief fordert er die Behörden auf „endlich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu handeln“. Den Brief verabschiedete der Gemeinderat jetzt auf Antrag des Lobstädter Ortschaftsrates. Empfänger des Schreibens sind neben dem Landrat und dem Umweltamt des Landkreises Leipzig auch der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt ( CDU), die Leipziger Vizepräsidentin der Landesdirektion Sachsen Andrea Staude.

Empfänger des Schreibens des Geminderats Lobstädt sind neben dem Landrat und dem Umweltamt des Landkreises Leipzig auch der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt (CDU), Quelle: dpa

Grund dafür ist, so war im Umfeld der nichtöffentlichen Beratung des Gemeinderates zu hören, das geschwundene Vertrauen in die zuständigen Behörden beim Landratsamt. Die sollten ihre bisherige Position, wonach „keine konkrete Gefahrenlage und damit kein dringender Handlungsbedarf“ bestünde, aufgeben, fordern die Verfasser des Briefes.

Staat offenbar nicht in der Lage illegales Mülllager zu beseitigen

Während Umwelt- und Gesundheitsschutz ansonsten einen hohen Stellenwert haben, heißt es in dem Brief, sei in diesem Fall „der Staat offenbar nicht in der Lage, die Beseitigung von illegalen und gefährlichen Müllablagerungen durchzusetzen“. Nachdem die Situation in Lobstädt in jüngster Zeit stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sei, glauben die Verfasser, dass das Thema auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen die öffentliche Diskussion bestimmen könnte.

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Lobstädt sollten die Rückstände beseitigt werden. Ob das ordnungsgemäß passiert ist, daran haben viele Bürger ihre Zweifel. Quelle: Guenther Hunger

Der Gemeinderat nennt in dem vom Bürgermeister unterschriebenen offenen Brief neun Fragen und Forderungen. Dabei steht ein Gutachten im Mittelpunkt, das zwei Monate nach dem Brand angefertigt worden war. In dem stehen unter anderem Handlungsempfehlungen zum Umgang mit den Brandrückständen. Ausdrücklich legten die Gutachter damals nahe, die Ableitung von Oberflächenwasser bis zur Entsorgung des Abfalls zu unterbinden. In Lobstädt bestehen erhebliche Zweifel daran, dass das jemals umgesetzt wurde.

Sächsische Regierung hatte um das Gutachten ein Geheimnis gemacht

Die sächsische Regierung hatte um das Gutachten ein Geheimnis gemacht. Der grüne Landtagsabgeordnete Volkmar Zschocke, der mit parlamentarischen Anfragen zuletzt die öffentliche Aufmerksamkeit auf das illegale Lobstädter Abfalllager gelenkt hatte, hatte zwar Antworten, nicht aber das ausdrücklich eingeforderte Gutachten von der Regierung bekommen. Erst auf ein Auskunftsersuchen nach dem Umweltinformationsgesetz, das jedem Bürger Auskünfte in Umweltfragen einräumt, erhielt er es vom Landratsamt.

Der grüne Landtagsabgeordnete Volkmar Zschocke geht davon aus, dass schadstoffbelastetes Wasser von dem Gelände seit Jahren in die Pleiße fließt. Quelle: dpa

Nicht nur Zschocke geht davon aus, dass schadstoffbelastetes Wasser von dem Gelände seit Jahren in die Pleiße fließt oder im Boden versickert. Der Ortschaftsrat und der Gemeinderat erwarten jetzt vom Umweltamt des Kreises eine öffentliche Information zu den Aussagen dieses Gutachtens und dazu, wie die Handlungsempfehlungen umgesetzt werden sollen.

Gemeinderat drängt auf eine neue Abschätzung der Gefahrenlage

Zugleich erwartet der Gemeinderat eine neue Abschätzung der Gefahrenlage bezüglich Grundwasser, Oberflächenwasser, Staub, Brandgefahren und zur erforderlichen Überwachung des Geländes durch die Polizei.

Zweifel bestehen offensichtlich auch bezüglich der Sichtweise des Landratsamtes, wonach eine Lösung des Problems auf dem Gelände nur mit dem Eigentümer zu bekommen sei. Für den Fall, dass diese Bemühungen scheitern, fordert der Gemeinderat eine „rechtlich umsetzbare und finanzierbare Strategie“, im Kern eine so genannte Ersatzvornahme, wie sie im sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz vorgesehen ist. Diese Strategie soll schon jetzt erarbeitet und öffentlich gemacht werden, erwartet der Gemeinderat.

Von André Neumann