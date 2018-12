Neukieritzsch

Ob Deutsch, Mathe oder Sachkunde: Wenn Erstklässlerin Lilly bei einer Aufgabe nicht weiter weiß und auch ihre Freundinnen nicht helfen können, stehen Alina und Mara bereit. Die zwei Mädchen sind schon in der zweiten Klasse und greifen den Erstklässlern unter die Arme, wo es nur geht. Der jahrgangsübergreifende Unterricht in der Grundschule „4 Jahreszeiten“ in Neukieritzschs Ortsteil Deutzen ist im Sommer in die zweite Runde gestartet – und bringt einige positive Effekte mit sich.

„Die Lösungen verraten wir aber nicht“, stellen Mara und Alina klar. Vielmehr helfen sie beispielsweise beim Rechnen bis zehn, indem sie die Schulanfänger Stifte zählen lassen oder die Rechenmaschine hervorholen. „Und mit den Fingern geht es ja auch noch“, macht die achtjährige Mara deutlich. Die Zweitklässler lösen nebenbei ihre eigenen Aufgaben, in Mathe rechnen sie schon bis 100, in Deutsch geht es darum, Texte zu verstehen. Doch als Störung empfinden die „Großen“ es nicht, wenn die „Kleinen“ mit Fragen zu ihnen kommen.

Zweitklässler merken sich Sachverhalte besser

Die sogenannte Werkstatt, in der erste und zweite Klasse gemeinsam lernen, steht mehrmals in der Woche auf dem Stundenplan. „In Mathe, Deutsch und Sachkunde werden die Kinder zunächst getrennt nach Klassenstufe unterrichtet“, erklärt Livia Emberger, Klassenlehrerin der Schulanfänger. Denn natürlich müssten die Abc-Schützen zunächst einmal Zahlen und Buchstaben kennenlernen, in der Werkstatt könne das Gelernte dann mithilfe von verschiedenen Aufgaben vertieft werden.

Nicht nur die Kleinen profitieren von der Hilfe der Großen, auch für die Zweitklässler bringt das jahrgangsübergreifende Lernen Vorteile mit sich. „Wenn sie Sachverhalte den Erstklässlern erklären, schult das zum einen ihre Ausdrucksweise, zum anderen wiederholen sie den Stoff und prägen ihn sich dadurch besser ein“, sagt Schulleiterin Silke Schröder.

Doppelt lernen hält besser Seit anderthalb Jahren nun also gibt es in Neukieritzschs Ortsteil Deutzen das pädagogische Konzept des jahrgangsübergreifenden Lernens. Was mit großer Skepsis und letztlich aus der Not heraus entstand, hat sich bewährt, auch wenn es für den einen oder anderen verfrüht erscheinen mag, vorrangig Vorteile darin zu sehen. Doch so einige positive Auswirkungen liegen auf der Hand. Die Jüngsten profitieren von den Zweitklässlern. Nicht nur hinsichtlich des Unterrichts und des Lernens an sich, sondern auch hinsichtlich des Miteinanders. Sie begreifen früh, dass man Hilfe bekommt, wenn man danach fragt. Sie lernen aber auch, den Mut für das Fragen aufzubringen. Ablehnung werden sie dann in den seltensten Fällen erleben. Vielmehr erfahren sie, dass manches im Team besser klappt. Im Gegenzug profitieren auch die „Großen", also die Zweitklässler von dem Konzept. Durch ihre Hilfestellungen wiederholen sie Sachverhalte und prägen sie sich so nachhaltiger ein. Wer also glaubt, die Großen werden durch die Fragerei der Kleinen vom Lernen abgehalten, irrt schlechtweg. So gesehen, lernen die Kinder der zweiten Jahrgangsstufe doppelt. Und das hält bekanntlich besser. Ohnehin ist das Konzept des jahrgangsübergreifenden Unterrichts ein sinnvolles. Kinder, die schnell vorankommen und kaum Probleme beim Lernen haben, können mit der „Nachhilfe“ eine neue Herausforderung übernehmen. Grundschüler, die etwas länger brauchen, um bestimmte Inhalte zu verstehen, bekommen diese von Mitschülern in Kindersprache erklärt. Klar ist nicht jeder Zweitklässler der geborene Nachhilfelehrer und hat die Geduld, sich mit den Abc-Schützen zu beschäftigen. Aber sie lernen damit etwas Wichtiges: Rücksichtnahme. Deren Notwendigkeit übrigens auch die Erstklässler erkennen. Denn wer sofort und ohne zu warten auf die Großen losstürzt, die gerade selbst in ihre Aufgaben vertieft sind, wird eher eine Abfuhr erhalten.

Individuelles Lernen für jedes Kind

Bei den Eltern kommt das pädagogische Konzept ausgesprochen gut an. „Jedes Kind kann so individuell unterstützt werden“, macht Elternratsvorsitzende Jana Pfaff deutlich. Denn während der Werkstatt gebe es eine Regel: „Der Erstklässler fragt erst einen Klassenkameraden. Kommt er da nicht weiter, kann er um Hilfe bei den Zweitklässlern bitten“. Und erst, wenn das auch nicht helfe, dürfe der Lehrer gefragt werden. „Dadurch haben die Lehrer wiederum Zeit, sich intensiv mit den Kindern zu beschäftigen, die größere Schwierigkeiten haben“, ergänzt der Vater des achtjährigen Lennard, der als Zweitklässler schon zu den Großen zählt.

Aufgeteilt sind die zwei ineinandergreifenden Jahrgänge in wiederum zwei Klassen, denn sowohl in der ersten als auch in der zweiten Klasse gibt es jeweils 17 Schüler. Gemischt unterrichtet werden die Kinder in den Fächern Musik, Sport, Werken und Kunst. Meist ist dann ein Lehrer in der Klasse, in der Werkstatt sind zwei Kollegen mit von der Partie.

Anmeldungen für Deutzener Grundschule sind möglich In der Deutzener Grundschule „4 Jahreszeiten“ können auch Kinder angemeldet werden, die nicht im Einzugsbereich des entsprechenden Schulbezirks wohnen. Heißt: Eltern können ihre Kinder auch anmelden, wenn sie nicht in Deutzen leben. Das Sächsische Schulgesetz sieht nämlich Ausnahmen vor, wenn es um den Einzugsbereich geht: unter anderem pädagogische Gründe. Und die schließen auch das jahrgangsübergreifende Lernen ein, das in Deutzen umgesetzt wird. Erst vor zwei Jahren hatten drei Kinder aus Ramsdorf die Zusage erhalten, in Deutzen eingeschult werden zu dürfen. Weitere Gründe für die Einschulung an anderem Ort sind laut Schulgesetz „besondere soziale Umstände“ und die Tatsache, dass „die Verkehrsverhältnisse es erfordern“.

Gemeinsames Lernen künftig auch in Kernfächern

Ab dem kommenden zweiten Halbjahr will die Schule noch einen Schritt weitergehen und die Klassenstufen auch in den Kernfächern mischen. In Sachkunde könne das dann laut Schröder so aussehen, dass sich die Erstklässler mit Wettersymbolen beschäftigen, während die Zweitklässler schon mit Thermometern hantieren, um die Temperatur zu bestimmen. Im Deutschunterricht ist vorstellbar, dass sich die Jüngeren Reimwörter einfallen lassen, während die Älteren diese schon aufschreiben. Für die Lehrer der Grundschule bringt das Konzept allerdings eine Herausforderung mit sich. „Weil es kaum Lehrmaterialien für das jahrgangsübergreifende Unterrichten gibt, müssen wir uns alles selbst zusammensuchen“, betont Lisa Pößel, Klassenlehrerin der zweiten Klasse. Denn mit dem Konzept habe auch der Landkreis Leipzig Neuland betreten.

Hilfe gibt es dann bei sogenannten Netzwerktreffen, bei denen Lehrer aus ganz Deutschland zusammenkommen, die an Schulen mit dem gleichen Konzept arbeiten. „Der Austausch ist sehr hilfreich. Dann haben auch wir Lehrer jemanden, den wir fragen können“, sagt Schröder.

