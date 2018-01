Gericht befasst sich mit Dauer von Veranstaltungen in Borna

Borna. Am Freitag wird es für die Stadt Borna spannend. Denn an dem Tag verhandelt das Verwaltungsgericht Leipzig die Klage einer Bornaerin gegen die Kommune. Hintergrund dafür sind zahlreiche Beschwerden der Bewohnerin über die Dauer von Veranstaltungen wie beispielsweise das Stadtfest auf dem Marktplatz.

„Die Auseinandersetzung gärt seit mehreren Jahren“, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), weshalb sie hoffe, dass mit einem Urteil endlich wieder Ruhe einkehre. Sie rechnet damit, dass das Gericht zugunsten der Stadt entscheiden wird. Ohnehin ist es für die Rathauschefin unverständlich, dass eine Bornaerin erst auf den Marktplatz ziehe und sich hinterher beschwere, dass die Stadt dort Veranstaltungen anbiete.

Während es in dieser Sache nun also einen festen Termin vor Gericht gibt, musste die Verhandlung zwischen der Stadt und dem früheren Planer der Glück-Auf-Halle erneut verschoben werden. Wie die LVZ berichtete, hatte Borna in dem Rechtsstreit untersuchen lassen, ob Planungsfehler des ursprünglich beauftragten Büros Lochschmidt aus Mittweida oder Ausführungsfehler einzelner Auftragnehmer Grund für die immense Kostensteigerung in Höhe von rund einer Million Euro war. Die Verhandlung soll nach Aussage von Luedtke nun im März stattfinden.

Von Julia Tonne