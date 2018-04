Borna - Geschichtsvereinschef kümmert sich vor allem um die Homepage

Wurzeln schlägt er erst seit drei Jahren in Borna. Angekommen ist er aber bereits auf eine ganz besondere Weise: Als Vorsitzender des Bornaer Geschichtsvereins ist Jörg Fritsch seit einigen Monaten sozusagen von Amts wegen einer der obersten Sachwalter, wenn es um die Geschichte der Stadt geht. Dabei hat der 57-Jährige besonders die digitale Seite der Heimgeschichte im Blick.

Neue Mitstreiter willkommen

„Ich kümmere mich vor allem um die Homepage.“ Davon versteht der Mann etwas, der im erzgebirgische Olbernhau geboren, bei Eilenburg groß geworden ist und später viele Jahre in Guben und Saßnitz verbracht hat. Dem Geschichtsverein, hervorgegangen aus dem früheren Förderverein des Museums, gehören derzeit 25 Leute an.

Neue Mitglieder sind willkommen, sie sollten neben dem Interesse an Geschichte auch bereit sein, die Durchführung von Veranstaltungen im Museum zu unterstützen. So wie es etwa bei der Benefiz-Auktion im Januar der Fall war.

Am Museum müsste was getan werden

Vereinschef Fritsch, Mitarbeiter im Museum, verweist zudem auf den Handlungsbedarf auch am Gebäude An der Mauer. Dort bröckelt der Putz, und zwar direkt an der Stelle, auf der die Aufschrift „Museum Borna“ prangt. Und Platzprobleme gibt es hier ebenso wie im Stadtarchiv in der Wettinstraße.

Von Nikos Natsidis