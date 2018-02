Geschichtswerkstatt Neukieritzsch: Alte Ansichten wecken Neugier

Was können alte Gebäude für Geschichten erzählen! Experten dafür in Neukieritzsch sind Hella Hallert, Detlef Bergholtz und Gerd Janietz von der Geschichtswerkstatt. Sie luden am Sonnabend zum Tag der offenen Tür ein. Dabei wurde klar: Sie sind auf Mithilfe der Neukieritzscher angewiesen.