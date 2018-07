Borna

Die Stadt Borna hat eine Baustelle weniger. Am Freitag ist die Geschwister-Scholl-Straße wieder für den Verkehr freigegeben worden. Damit haben Umleitungen in dieser Ecke der Großen Kreisstadt ein Ende. Bei den Anwohnern der Straße gibt es allerdings Sorge – wegen der nun so gut ausgebauten Strecke befürchten sie Raserei.

Die Kinder der Kita Sputnik tauschten mittags Löffel gegen Schere. Pünktlich um 12 Uhr schnitten sie das Flatterband – letztes sichtbares Zeichen der Sperrung – durch und stürmten gleich die noch leere Fahrbahn. „Nach der langen Zeit ist es eine Erleichterung, dass die Bauarbeiten beendet sind“, sagt Anke Schuch, stellvertretende Kita-Leiterin.

Appell: Besonders vorsichtig fahren

Zwar seien Bagger und andere schwere Straßenbaugeräte für die Knirpse immer wieder Ausflugsziel gewesen, „aber die Einschränkungen waren schon nicht ohne“. Allerdings teilt sie die Sorge der Bewohner. Deshalb appellieren sie und Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) an die Autofahrer, künftig besonders vorsichtig zu fahren.

Innerhalb der vergangenen 16 Monate war die rund 350 Meter lange Verbindung zwischen Leipziger Straße und Ortsverbindungsstraße Borna-Dittmannsdorf grundhaft ausgebaut worden. Die beteiligten Bauträger – Städtische Werke (SWB), Städtische Werke Netz, Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land und die Stadt selbst – investierten rund 1,6 Millionen Euro, wobei Borna alleine etwa 600 000 Euro für den Ausbau der Geh- und Radwege beisteuern musste. Allerdings gab es auch Fördermittel für den kommunalen Straßen- und Brückenbau.

Erster Bauabschnitt seit Dezember frei

Bereits im Dezember war der erste Bauabschnitt freigegeben worden, seit Anfang des Jahres liefen die Arbeiten noch zwischen Autohaus und Zufahrt zum Vermessungsamt. Der ZBL zeichnete in der gesamten Zeit für die Erneuerung des Mischwasserkanals, der Trinkwasserleitung und der Hausanschlüsse verantwortlich, die SWB tauschten Gas-, Strom- und Fernwärmeleitung. Übrigens ist nun auch die reguläre Zufahrt zum Autohaus AMB seit Freitag wieder offen. Das Unternehmen hatte im Zuge des grundhaften Ausbaus der Straße eine Stellfläche für anliefernde Lastwagen geschaffen.

Von Julia Tonne