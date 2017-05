Knapp 100 Menschen erhofften am Dienstagabend Klarheit über zu zahlende Ausgleichsbeträge im Stadtsanierunggebiet „Alt-Breitingen“. Es ging sachlicher zu als in der jüngsten Stadtratssitzung, doch waren Emotionen im Spiel. Ihr Höhepunkt: „Wir wohnen in einer geteilten Stadt.“ Die Ungewissheit hält auch nach fast drei Stunden Versammlung an.