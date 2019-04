Rötha

Das Telekommunikationsunternehmen envia TEL sorgt für schnelles Internet in Espenhain. Ab Ende April erschließt es den Industrie- und Gewerbepark Espenhain mit Glasfaserinfrastruktur und stellt damit den ansässigen Unternehmen und Gewerbetreibenden Highspeed-Internet zur Verfügung, das je nach Bedarf Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht.

„Eine schnelle Internetanbindung mit ausreichender Bandbreite ist heute ein wesentliches Standortkriterium für Unternehmen jeder Branche“, sagt Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn. Mit der Glasfaserinfrastruktur seien die ortsansässigen Firmen für die digitale Zukunft gerüstet, zudem werde die Attraktivität des Standortes Espenhain deutlich gestärkt.

Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz der envia TEL

Für den Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz der envia TEL werden knapp sechs Kilometer Glasfaserleitungen verlegt. Voraussichtlich Ende September wird der Ausbau des Breitbandnetzes fertiggestellt sein. Der enviaM-Telekommunikationsdienstleister richtet auf Wunsch die entsprechenden Glasfaserdirektanschlüsse ein und bietet auch die passenden Internet-, Telefon und Vernetzungsdienste.

In einem zweiten Bauabschnitt wird envia TEL auch das Gewerbegebiet „Margarethenhain“ mit leistungsstarker Glasfaser erschließen. Der Baustart ist für Ende Oktober geplant. Der Anschluss des Industrie- und Gewerbeparks Espenhain und des Margarethenhains sind zwei von 350 Projekten der envia TEL zum Ausbau des Glasfasernetzes in Mitteldeutschland in den nächsten fünf Jahren.

Breitbandbedarf von Unternehmen auch in Espenhain wächst rasant

„Das Zeitalter der Digitalisierung ist in vollem Gange und treibt den Breitbandbedarf von Unternehmen rasant in die Höhe. Wir bauen hier eine Glasfaserinfrastruktur auf, die den ansässigen Firmen heute und in Zukunft eine leistungsstarke Online-Kommunikation gewährleistet“, erklärt Stephan Drescher, envia TEL Geschäftsführer.

Von LVZ