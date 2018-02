Glasfaserkabel für schnelles Internet in Pegau und Elstertrebnitz

Pegau. Ab Mitte des Jahres soll das langsame Herunterladen aus dem Internet für Pegauer und Elstertrebnitzer Geschichte sein. Der Kommunikationskonzern Telekom baut in den nächsten Monaten im Vorwahlbereich 034296 (ohne Groitzsch) sein Breitbandnetz aus, hat er dem Pegauer Rathaus mitgeteilt. Dabei hat er angekündigt, dass nach der Fertigstellung für rund 3000 Haushalte und Firmen das gleichzeitige Telefonieren, Surfen und Fernsehen möglich sein soll. Auch das Streamen von Musik und Videos sowie das Speichern in einer Cloud (deutsch: Wolke; Datenspeicher auf Servern eines ortsfernen Rechenzentrums) werden bequemer, heißt es.

„Ein schneller Internetanschluss ist heute ein Muss“, sagt Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (parteilos). „Nur die Kommune, die eine moderne digitale Infrastruktur besitzt, ist auch attraktiv für Familien und Unternehmen.“ Umso mehr freut ihn, dass der Breitbandausbau endlich vorankommt. Der Bereich umfasse die Kernstadt und die Ortsteile Großstorkwitz, Löben, Peißen, Scheidens, Seegel, Sittel, Thesau, Weideroda, Werben und Wiederau sowie die Gemeinde Elstertrebnitz. Angekündigt seien Datenübertragsraten beim Download (He­runterladen) von 100 und beim Upload (Senden) von 50 Megabit pro Sekunde.

„Unser Ziel lautet: Breitband für alle“, sagt Beatrice Strangelies, Regio-Managerin der Telekom im Infrastrukturvertrieb der Region Ost. „Unser Netz wächst täglich.“ Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler am Straßenrand wird Glasfaserkabel das bisherige Kupferkabel ersetzen, was für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sorgt, so das Unternehmen. Der letzte Abschnitt bis zum Kundenanschluss bleibe zwar Kupferleitung. Diese werde aber mit dem Vectoring-Verfahren schneller gemacht, indem elektromagnetische Störungen beseitigt werden. In der zweiten Jahreshälfte soll sogar Super-Vectoring eingesetzt werden, was Geschwindigkeiten bis 250 Megabit pro Sekunde ermögliche; wenn der Kunde nah am Verteiler wohnt. Im Pegauer Raum werden 16 dieser Multifunktionsgehäuse aufgestellt beziehungsweise umgerüstet sowie rund drei Kilometer Glasfaserkabel verlegt.

Das neue Netz, von der Telekom finanziert, soll ab 1. Juli bereitstehen. Das Rathaus geht davon aus, dass dann auch die 147 Haushalte und Firmen in den Genuss des schnellen Internets kommen, die ursprünglich aufgrund von mangelnder Wirtschaftlichkeit aus dem Projekt des Unternehmens herausgefallen waren. Für diese hatte die Stadt, unterstützt von Fördergeldern, im Mai 2017 die Verbesserung per 19 810-Euro-Auftrag beim „rosa Riesen“ ausgelöst.

Nicht dabei sind laut Bürgermeister die Anschlüsse der Ortsteile Eisdorf, Kitzen und Kleinschkorlopp, die über das Ortsnetz Zwenkau (034203) laufen. Dafür gebe es keine Information. Der Bereich Lützen (034444), zu dem Großschkorlopp gehöre, solle ebenfalls angegangen werden, ein Termin sei aber nicht bekannt.

Von Olaf Krenz