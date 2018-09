Pegau

Nach seiner Sanierung hat das Pegauer Stadtbad in diesem Super-Sonne-Sommer einen überaus starken Zuspruch erhalten. Etwa 20 000 Besucher konnten sich dabei nicht nur im und am Wasser erholen, sondern auch an der erneuerten farblichen Gestaltung der Fassaden erfreuen. Dabei hat das Sanitär- und Gaststättengebäude am Eingang tierische Darstellungen, Palmen und einen Leuchtturm erhalten.

Pumpenhaus ist echter Hingucker

Auch das Pumpenhaus an den Becken ist zu einem echten Hingucker geworden, selbst wenn es noch nicht ganz fertiggestellt ist.

Dank der Sparkassen-Stiftung gestaltet Graffiti-Künstler Marc Knust aus Leipzig das Pumpenhaus im Pegauer Freibad. Drei Seiten sind bereits fertig. Quelle: Mathias Bierende

Für die künstlerische Note an den Wänden des Technikbaus hat die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Sparkasse Leipzig eine Förderung von 10 000 Euro zur Verfügung gestellt. Da das Stadtbad als beliebter Treffpunkt für die Pegauer Bürger und Gäste dient und zudem für den Schwimmunterricht genutzt wird, war eine umfassende Sanierung für die Zukunftsfähigkeit der in die Jahre gekommenen Freizeiteinrichtung mittlerweile unumgänglich geworden, erklärt Gabriele Greiner, Vorstandsvorsitzende der Stiftung.

„Geförderte Gestaltung ist gelungener Blickfang“

„Vor allem die Schäden am Bad aufgrund des Hochwassers 2013 haben eine Modernisierung nötig gemacht. Die von uns geförderte Gestaltung des Pumpenhauses setzt dabei noch das zusätzliche i-Tüpfelchen auf die Maßnahme und bildet einen gelungenen Blickfang für das ‚neue‘ Stadtbad.“

Die Neugestaltung der Fassade des Pumpenhauses soll eine „Besonderheit für das Auge“ schaffen. Bis jetzt wurden drei Seiten abgeschlossen, die vierte soll bis Ende des Jahres folgen. „Da die noch fehlende Wand zum Wasser hin zeigt, können wir sie erst nach dem laufenden Badebetrieb angehen“, so Gunter Grothe, Leiter des Pegauer Bauamtes.

Leipziger Graffiti-Künstler am Werk

Den Auftrag für alle Zeichnungen vergab die Stadt bei Kosten von rund 40 000 Euro an den Leipziger Marc Knust. Der Graffiti-Künstler hatte bereits mehrere Objekte in der Kommune verschönert, unter anderem Stromkästen, Trafohäuschen und das Feuerwehrgerätehaus in Kleinschkorlopp.

Außenansicht vom Pegauer Stadtbad mit Graffiti von Marc Knust. Quelle: Hans-Hermann Koch

Das Stadtbad war im Jahr 1964 binnen weniger Wochen allein mit der Arbeit der Pegauer Einwohner erbaut worden. Die umfassende Sanierung vom vergangenen September bis zum Sommeranfang hat rund 2,5 Millionen Euro gekostet. Nicht nur die komplette Beckenanlage, auch der Sanitärbereich sind damit auf dem neuesten Stand. Wieder eingeweiht wurde das Bad am 23. Juni.

Von lvz