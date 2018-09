Borna

Eine Behörde wird zum Blickfang: Seit einigen Tagen ist im Landratsamt Borna eine Ausstellung des Mölbiser Künstlers Jürgen Raiber zu sehen. Sie zeigt einen Querschnitt der vergangenen zwei Jahre – Bildhauer-Arbeiten genauso wie Grafiken.

24 Holzschnitte sind zu sehen

Thematisch spiegelt sich in den gezeigten etwa 24 Holzschnitten sein bildhauerisches Arbeitsspektrum wider, unter anderem „Don Quijote“, „Walpurgis“ und „Martin Luther“.

Der Künstler Jürgen Raiber aus Mölbis. Quelle: privat

Raibers dreidimensionale Skulpturen und Plastiken werden in zweidimensionale grafische Arbeiten zurückgeführt. Der Künstler bedruckt dazu sowohl textile Stoffe, Leinwände, Pappen als auch unterschiedliche Papiere, übermalt und collagiert seine Holzschnitte – immer auf der Suche nach reichem Ausdruck und Wirkung.

Ausstellung im Haus II

Ausgestellt sind seine Werke im Haus II, Stauffenbergstraße, zweite Etage. Raiber lädt in den kommenden Tagen zu einer Midissage ein, der Termin allerdings steht noch nicht fest.

Jürgen Raiber stellt derzeit im Landratsamt aus. Quelle: privat

Der Mölbiser ist seit vielen Jahren Mitglied der Internationalen Holzschneider-Vereinigung Xylon, Deutsche Sektion, Standort Spendhaus-Museum Reutlingen. Mit Xylon stellt er regelmäßig national und international aus. So beteiligt er sich mit seinen aktuellen Holzschnitten zu Jahresende an einer Ausstellungsreihe innerhalb der Schweiz und Deutschlands. Ebenso ist er dieses Jahr noch an der 35. Leipziger Grafikbörse vertreten.

Bronzeplastik für Mölbis entsteht

Ein aktuelles bildhauerisches Projekt für seinen Heimatort hat er gerade abgeschlossen: die Bronzeplastik „Mölbis – Kleine Welt“. Das Objekt wird derzeit in Bronze gegossen und in diesem Jahr im Schlosspark Mölbis aufgestellt.

Von Julia Tonne