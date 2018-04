Düstere Wolken sind über dem Kreismuseum in der Grimmaer Altstadt aufgezogen. Ohne eine finanzielle Beteiligung der Stadt sehen sich Kreis und Kulturraum nicht länger in der Verantwortung, die Einrichtung perspektivisch aufrecht zu erhalten. Grimmas Stadtchef Matthias Berger (parteilos) ist lediglich an den Gebäuden interessiert.