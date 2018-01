Größere Arbeiten nötig: Groitzsch gibt 90 000 Euro für Gerätehaus aus

Groitzsch. Mehr als zwei Jahrzehnte steht das Groitzscher Feuerwehrgerätehaus inzwischen schon in der Altenburger Straße. Da kommen zunehmend Instandhaltungs-, aber auch Instandsetzungsarbeiten an dem 1995 eingeweihten Komplex auf die Kommune zu. Der Stadtrat hat kürzlich dafür eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 90 000 Euro bewilligt. Betroffen sind vor allem die Fenster, der Ölabscheider und die Abwasseranlage. Nun werden die Ausschreibungen vorbereitet. Termine kann Bauamtsmitarbeiter Steffen Löbig noch nicht nennen: „Es soll schon alles möglichst schnell erledigt werden.“

Bei Prüfungen sind erhebliche Mängel am Gebäude und an den Anlagen festgestellt worden, heißt es in der Beschlussbegründung. Und: Die Vorhaben müssen dringend ausgeführt werden, weil eine ausbleibende Beseitigung der Probleme „wesentliche Schäden für die Umwelt und finanzielle Folgeschäden nach sich ziehen“ könnte.

Was vor allem für den Ölabscheider gilt. „Der muss erneuert werden, weil wir sonst Ärger mit dem Umweltamt bekommen“, hatte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) in der Stadtratssitzung gesagt. „Entweder hat er nie richtig funktioniert, oder er ist inzwischen Schrott geworden“, hatte er ironisch hinzugefügt. Die Grund für die Schwierigkeiten sei noch nicht klar.

Das gilt ebenso bei der Schmutzwasser- beziehungsweise Abwasserleitung. Was Stadtrat Werner Schade (CDU), als Chef einer Heizungs- und Sanitärfirma vom Fach, nicht verstehen kann. „Da muss es doch eine richtige Ursache geben.“ Verschleiß dürfte das nach 20 Jahren noch nicht sein.

Ein Teil der Fenster wurde bereits ausgetauscht. Nun sollen die restlichen folgen. Die Kiefernrahmen sind laut Kunze stellenweise vergammelt. Beim Ersatz kommt statt Holz Kunststoff zum Einsatz, erklärt Bauamtsmitarbeiter Löbig. Außerdem ist vorgesehen, Fliesen zu erneuern, „wenn das Geld reicht“. Der Belag im Erdgeschoss ist teils gesprungen und locker, sodass er eine Unfallgefahr für die Einsatzkräfte darstellt, steht im Beschluss.

Das Projekt, das nicht im Haushalt integriert ist und deshalb als überplanmäßige Ausgabe eingestuft ist, soll über eine höhere Schlüsselzuweisung vom Land an die Kommune finanziert werden. Zwar gebe es noch keinen Bescheid, aber eine Schätzung des Freistaates vom Oktober weise auf Mehrerträge hin.

