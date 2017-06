Borna. 2,80 Meter: Die Bohne von Elias Kreißig ist ordentlich in die Höhe geschossen. Damit gewinnt der Bornaer Nachwuchszüchter den Wettbewerb der Mediothek „die größte Bohne der Stadt“, der zur Veranstaltungsreihe „Urbanes Gärtnern“ gehörte. Um die endgültige Größe der Pflanze zu ermitteln, blieb Elias nichts anderes übrig, als vom Klettergerüst im Garten aus mit dem Zollstock zu messen. Und das Gerüst selbst bot der Bohne hervorragende Bedingungen, um überhaupt die Dimensionen zu erreichen, denn das diente zugleich als Rankhilfe.

Obwohl insgesamt mehr als 30 Kinder im März zu Beginn der Veranstaltungsreihe in die Mediothek gekommen waren, um dort die Samen in die Erde zu bringen, damit alle die gleichen Startvoraussetzungen haben, meldeten sich lediglich vier Bohnenzüchter bis zum 1. Juni zurück. Doch an das Gartenwunder von Elias kam keine Pflanze ran, eine schaffte 90 Zentimeter, die übrigen zwei kratzten an der Zwei-Meter-Marke. Am Dienstag nun bekam der Züchter seinen wohlverdienten Preis. Von nun an kann er sich der Pflege eines Mini-Kleingartens widmen und seinen grünen Daumen weiter erproben.

Von Julia Tonne