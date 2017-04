Groitzsch/Audigast. Die Freundinnen Leonora Sophie Fuß (16) und Michelle Große (15) aus Pegau haben noch nie in ihrem Leben einen Baum gepflanzt. Im Wald rumstromern oder auf Bäume klettern: Ja! Aber nicht sie in die Erde bringen. Doch irgendwann ist immer das erste Mal und am Dienstag war es soweit. Die Stiftung Wald für Sachsen hatte wie jedes Jahr zu einer Pflanzaktion in das Pereser Holz bei Audigast eingeladen und sich dafür starke Partner an die Seite geholt: die Schule für Lernförderung in Elstertrebnitz und ihr Partnerunternehmen Mibrag, den Staatsbetrieb Sachsenforst sowie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Fast 500 Eichen brachten die Jugendlichen unter der Anleitung von Olaf Kroggel in den Boden. Dazu hoben sie mit den Spaten Pflanzlöcher aus und steckten die knapp einen Meter großen Bäume bis zum Wurzelhals hinein. Nach getaner Arbeit gab es zur Stärkung einen Imbiss von der Fleischerei Landhan sowie Taschenbücher über heimische Sträucher.

Im Jahr 2003 hatte die Stiftung Wald für Sachsen das 108 Hektar große ehemalige Bergbauareal in Peres erworben. Ziel ist es, davon 49 Hektar mit neuem Mischwald zu begrünen. Bisher wurden 46 Hektar mit mehr als 200 000 Bäumen wie Traubeneichen, Winterlinden, Roterlen, Spitzahorn, Vogelkirsche oder Kiefer bepflanzt.

Von Kathrin Haase