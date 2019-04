Groitzsch

Manches Problem kann ja ausgesessen werden. Doch der aus dem Landratsamt geforderte Bau einer Schallschutzwand zwischen der Groitzscher Oberschule und der neuen Kindertagesstätte „ Schilfkörbchen“ gehört offenbar nicht dazu.

Bei der Einweihung der Kita in der zweiten Februar-Hälfte war zwar über die Mauer getuschelt worden – jedoch eher in der Hoffnung, auf ein solches trennendes Element verzichten zu können. Die bestätigt sich wohl nicht: Planer Hennig Gräber sprach das Thema jetzt vor den Stadträten in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses an – und erntete Kopfschütteln und Ablehnung.

Die hatte es schon Ende 2016 gegeben, als das Kommunalparlament den Umbau eines Großteils des Obergeschosses im Geschäftshaus Sebastians Hof fürs neue Domizil der Kita beschlossen hatte. Von „rausgeschmissenem Geld“ war damals die Rede gewesen.

Altes Domizil des „ Schilfkörbchens “ steht nur wenige Meter entfernt

Dennoch war die Wand in die Planung aufgenommen worden, um die Genehmigung des Bauantrags nicht zu gefährden. Knapp zweieinhalb Jahre später fielen die Meinungen ähnlich aus. „Wir schützen Kinder vor Kindern, wegen eines bisschen Lärms, unglaublich“, hieß es. – Das alte Domizil des „ Schilfkörbchens“, ein barackenartiger Flachbau, steht nur wenige Meter entfernt vom neuen und kam ohne eine solche Mauer aus.

Im Februar wurde die neue evangelische Kindertagesstätte "Schilfkörbchen" im Geschäftshaus Sebastians Hof in Groitzsch eingeweiht. Planer Hennig Gräber (l.) und Bürgermeister Maik Kunze zeigen Ines Lüpfert, 2. Beigeordnete des Landrates, das Haus. Quelle: Olaf Krenz

Gräber erklärte, dass zunächst überlegt worden sei, den vorhandenen Zaun am Bolzplatz der Schule zu integrieren. Es sollten ein zweiter Zaun eng aufgestellt und der Zwischenraum mit Granitsteinen aufgefüllt werden. Allerdings werde das, wie Erfahrungen bei anderen Projekten besagen, sicherlich nicht gestattet wegen des Denkmalschutzes für das mehr als 115 Jahre alte Schulgebäude.

Material soll Schall aus der Schule besser schlucken

Zudem soll weiches Material verwandt werden, dass den Schall besser schluckt. Also müsse wohl eine Spezialwand mit Metallpfosten und Mineralwolle errichtet werden, mindestens drei Meter hoch aufgrund der Höhe der Kita-Fenster. Bei knapp 50 Meter Länge kommen da rund 50.000 Euro zusammen, plus die Kosten für die Fundamente, die sicherlich vier Meter tief sein müssten.

Bauamtsleiter Dirk Schmidt sagte, dass die Forderung aus dem Gesundheitsamt kommt. Von dort seien auch die großen Fenster verlangt worden, um helle Räume zu erhalten. „Aber wenn wir jetzt eine Mauer davor stellen, was wird dann aus dem Tageslichtquotienten, um den so lange gefeilscht wurde?“, fragte er. Wenn die dreifach verglasten Fenster geschlossen sind, sei doch drinnen kaum etwas zu hören.

Zum einen, brachte Gräber die Behördenmeinung vor, werden die Fenster gerade beim Mittagsschlaf für frische Luft geöffnet. Und andererseits würde die Wand vermutlich weit mehr als zehn Meter weg von der Kita stehen.

Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) machte einen ganz gelassenen Eindruck. „Wir können die Bolzplatzzeiten mehr regulieren. Und wir sollten noch mal mit dem Landratsamt reden“, sagte er. Wozu Amtsleiter Schmidt anmerkte, dass die Denkmalschützer die neue Variante noch nicht begutachtet haben. Vielleicht können sie ja dem Gesundheitsamt die Mauer ausreden.

Von Olaf Krenz